«Мое сердце разрывается»: Наталья Водянова прокомментировала смерть Карла Лагерфельда

36-летняя модель Наталья Водянова написала прощальный пост о знаменитом кутюрье Карле Лагерфельде, который скончался 19 февраля.

По словам нижегородки, ей трудно поверить в случившееся, хотя все знали, что когда-нибудь этот день наступит.

- Мое сердце разрывается. Я оказалась не готова к этому, - призналась Водянова. - Вы были тихой силой любви и поддержкой для многих людей, включая меня. Я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня. Покойтесь с миром, король.

Подписчики присоединились к соболезнованиям.

- Огромная потеря, - написала lianacardinalle.

- Такие талантливые люди покидают этот мир… - добавила _terekhina_a.

- Я все утро проплакала, - прокомментировал alexander.byun.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что немецкий модельер Карл Лагерфельд умер после продолжительной болезни в возрасте 85 лет во Франции. Последние несколько недель креативный директор Модного дома Chanel чувствовал себя все хуже.