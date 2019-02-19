2019-02-19T16:06:24+03:00
Звезды

«Мое сердце разрывается»: Наталья Водянова прокомментировала смерть Карла Лагерфельда

Супермодель написала прощальный пост о знаменитом кутюрье
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая нижегородка призналась, что оказалась не готова к кончине немецкого модельераЗнаменитая нижегородка призналась, что оказалась не готова к кончине немецкого модельераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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36-летняя модель Наталья Водянова написала прощальный пост о знаменитом кутюрье Карле Лагерфельде, который скончался 19 февраля.

По словам нижегородки, ей трудно поверить в случившееся, хотя все знали, что когда-нибудь этот день наступит.

- Мое сердце разрывается. Я оказалась не готова к этому, - призналась Водянова. - Вы были тихой силой любви и поддержкой для многих людей, включая меня. Я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня. Покойтесь с миром, король.

Подписчики присоединились к соболезнованиям.

- Огромная потеря, - написала lianacardinalle.

- Такие талантливые люди покидают этот мир… - добавила _terekhina_a.

- Я все утро проплакала, - прокомментировал alexander.byun.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что немецкий модельер Карл Лагерфельд умер после продолжительной болезни в возрасте 85 лет во Франции. Последние несколько недель креативный директор Модного дома Chanel чувствовал себя все хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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