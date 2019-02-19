2019-02-19T15:01:56+03:00
Общество

Глеб Никитин провел первое заседание рабочей группы Госсовета по экологии

Мероприятие прошло в Москве 19 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Во вторник, 19 февраля 2019 года, в Москве состоялось первое заседание рабочей группы Государственного совета России по направлению «Экология и природные ресурсы». Его провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали представители 19 регионов России, а также министры, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и президент общероссийской организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Участники заседания обсуждали экологическую ситуацию и реформу системы обращения с ТКО, вступившую в силу с 1 января 2019 года.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

- Мы знаем, что основная цель создания всех 16 рабочих групп Государственного совета - это потребность в более детальной проработке выносимых на его рассмотрение материалов и проектов решений. Национальный проект «Экология» – третий по бюджету в стране (более 4 триллиона руб.). И эффективность выделяемых на его реализацию средств напрямую зависит от законодательной базы и от того, как законы будут работать на местах, - отметил Глеб Никитин.

Он считает, что к работе нужно привлекать и остальные 66 регионов, представителей которых не было на заседании. Глеб Никитин ткже представил план работы, основная цель которого - подготовка материалов к заседанию Государственного совета.

В ходе мероприятия губернатор Нижегородской области назначил руководителей шести подгрупп по направлениям. Сам Глеб Никитин возглавит подгруппу «Формирование комплексной системы обращения с ТКО в субъектах Российской Федерации, ликвидация накопленного вреда, формирование системы обращения с отходами I и II класса опасности».

Кроме того, он предложил главам регионов, руководителям экспертных организаций, участникам рынка подготовить информацию о структуре тарифов на вывоз ТКО, планах по созданию комплексов по переработке отходов, мерах социальной поддержки.

- В Нижегородской области мы планируем перейти на раздельный сбор мусора с 2020 года, но для этого необходимо посмотреть и на ситуацию в других регионах, чтобы полноценно проанализировать последствия такого шага для тарифной политики, - подчеркнул Глеб Никитин.

Следующее заседание состоится ближе к концу марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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