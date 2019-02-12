2019-02-12T16:36:40+03:00
Общество

Ирина Прохорова: «Люди в регионах не ценят уникальные вещи, которые у них есть»

Глава издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель благотворительного фонда Михаила Прохорова, редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова рассказала о работе культурного фонда
Эльвира ОСИПОВАЮлия ИСАЕВА
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Ирина Прохорова: «Люди в регионах не ценят уникальные вещи, которые у них есть». Фото: РБКИрина Прохорова: «Люди в регионах не ценят уникальные вещи, которые у них есть». Фото: РБК
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- У вашего фонда очень широкое поле деятельности. Можете дать ориентиры: какие программы сейчас в приоритете?

- Фонд Михаила Прохорова был создан в 2004 году. С самого начала он объявил о своей стратегии: поддержка культуры в российских регионах. Приятно, что мы предугадали общее направление. Изначально выработались три направления, которые развиваются: книжный мир, поддержка современного искусства и образование. Мы проводили исследования: что нужно городу, что говорят люди. Отсюда складывается программа. Например, в Красноярске была колоссальная проблема с книгами. Главным проектом стало учреждение книжной ярмарки, которая сейчас входит в тройку крупнейших в России. Появились конкурсы модернизации библиотек, культурной журналистики, поддержка перевода русской литературы на иностранные языки. И в какой-то момент возникла идея литературой премии «НОС». Вот такой комплекс у нас сейчас работает. Главный проект – поддержка современного театра и, конечно, образования.

- Исчерпан ли интерес издателей или возможна еще большая ярмарка?

- Издатели были бы счастливы ездить из города в город, представлять и продавать свои книги. Было много пожеланий. Но это огромная и очень затратная работа, мы не можем быть везде. Делается колоссальная культурная программа, которая является ядром. В этом году, кстати, будет «Локальная история». Вопрос только в поддержке локальной власти и инициативной группе. Наша задача – показать, что это работает. И ситуация в Красноярске изменила поток книг.

- В последние 20 лет была тяжелая ситуация с тиражами. Сейчас можно заказать что-то через интернет. Кстати, по статистике, только 30% людей читают книги в электронном варианте?

- В нашей стране при разорванных коммуникациях и развале книжной инфраструктуры это нормально. В самых читающих странах есть целая система законодательства, поддерживающая книжные магазины. У нас все это закрывают, выдавливают на окраины. А потом удивляются: почему люди не читают? Да, интернет во многом помогает. В прошлом году было проведено исследование, которое показало, что люди все равно предпочитают читать печатные книги. Электронные книги необходимы, но никто не отменял дедовский способ распространения книг в бумажном виде.

- Вы занимаетесь поддержкой библиотек. Возможно ли сейчас спасти этот институт, когда он находится в таком тяжелом состоянии?

- Этим нужно заниматься. Если библиотеки волочат жалкое существование, страна будет деградировать интеллектуально. У нас они в ужасных условиях, по сравнению с другими странами. Библиотеки должны быть в каждом маленьком поселке, в деревне. Но никто не обращает на это внимание. Времена меняются, и институты тоже должны меняться. Отношение к читателю, кстати, тоже важно. Начинается все с идеи комфортного существования, открытости, иначе никакие красивые здания и новые технологии не помогут.

- Возможно ли сделать это частной инициативой?

- Мы не можем спасти все. Конкурс распространяется на всю страну. Но нет такого героя, который может в одиночку все исправить. Это должно быть взаимодействие частных фондов, правильной госполитики и местных инициатив. Мы делаем все, что можем. Постепенно это распространяется, но сидеть и ждать, пока кто-то решит наши проблемы, - это странная иллюзия в нашем обществе. Надо делать все, что можешь, а там посмотрим.

Кстати, люди в регионах не ценят какие-то уникальные вещи, которые у них есть. Например, «Арсенал» в Нижнем Новгороде – уникальная культурная институция. Такой больше нет в нашей стране. Люди не понимают, что это – предмет для гордости. Важно произвести реестр собственных достижений, и вдруг окажется, что их значительно больше, хоть мы этого и не видим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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