2019-02-11T11:36:45+03:00
Общество

Прогноз погоды на 11-15 февраля в Нижнем Новгороде: оттепель и снегопады

Столбики термометров поднимутся до нуля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
В столице Приволжья потеплеет до нуляВ столице Приволжья потеплеет до нуляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижний Новгород наконец-то пришло потепление. Сильных морозов больше не будет, однако снегопады не прекратятся.

В понедельник, 11 февраля, будет пасмурно и ветрено. Днем температура воздуха составит -4 градуса, к вечеру похолодает до -5. Однако ощущаться такая погода будет как -9. Ветер будет дуть южный со скоростью до трех с половиной метров в секунду.

Во вторник столбики термометра поползут вверх. К обеду синоптики прогнозируют до -1 градуса, а ночью – до -3. В течение всего дня будет падать снег, а ветер ускорится до пяти метров в секунду.

В середине недели нижегородцев ждет настоящая оттепель. Температура воздуха поднимется до нуля. 13 февраля, в среду, также ожидаются снегопад и сильный ветер со скоростью пять с половиной – шесть метро в секунду.

В четверг, 14 февраля, тоже будет снежно, а вот ветер стихнет до двух метров в секунду. Днем будет около -2 градусов, а ночью чуть похолодает до -7. Ощущаться такая температура все равно будет как -10, поэтому нужно одеваться теплее.

В пятницу синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо. Скорость ветра достигнет четырех с половиной метров в секунду, а столбики термометра покажут до -4 градусов мороза днем и до -6 – ночью.

В выходные ситуация особо не изменится, а снегопады не утихнут до конца следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки
Владимиру Жоглику грозила колония за то, что 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, он взломал электронный дневник. Но суд начался с необычного заявления от гособвинения
Новости 24
В Нижнем Новгороде разыскивают пропавшего 15-летнего Алексея Баканова
Порядка 10 обращений поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в нижегородском бассейне
Три пешехода погибли под колесами спецтехники в Нижегородской области в минувшую субботу
Гендиректор нижегородского фонда капремонта Геннадий Дурдаев сегодня будет отправлен в отставку
«Торпедо» на выезде сразится с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 февраля
56-летний мужчина погиб на пожаре в Красных Баках 10 февраля
Житель Кулебак предстал перед судом за «пьяную» езду на мопеде
31-летняя женщина украла у нижегородки кошелек в аптеке
Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области
Студенты НГИЭУ смогут принять участие в летней школе в Белграде
В Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала
Нижегородские предприниматели смогут получить консультацию в региональном минпроме
Случай незаконной охоты на кабанов выявили в Починковском районе
В Нижегородской области вырос объем инвестиций в сельское хозяйство
Бесплатные консультации для пенсионеров и льготников пройдут в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области подешевели свинина и куриные яйца
Департамент образования проведет проверку по факту пропажи двух детей из детсада
Жители Дзержинска обсудили благоустройство центрального парка
Глеб Никитин поздравил нижегородских и российских дипломатов с профессиональным праздником
Аттестат и дипломы экс-депутата Валерия Гельжиниса признаны недействительными
Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства
Около 30 нижегородских школ закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ
«ЛУКОЙЛ» предупреждает о появлении фейковых писем
Две управляющие компании Нижнего Новгорода обязали очистить крыши домов от сосулек
Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области
Нижегородец задушил бывшую жену в день развода