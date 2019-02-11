Прогноз погоды на 11-15 февраля в Нижнем Новгороде: оттепель и снегопады

В Нижний Новгород наконец-то пришло потепление. Сильных морозов больше не будет, однако снегопады не прекратятся.

В понедельник, 11 февраля, будет пасмурно и ветрено. Днем температура воздуха составит -4 градуса, к вечеру похолодает до -5. Однако ощущаться такая погода будет как -9. Ветер будет дуть южный со скоростью до трех с половиной метров в секунду.

Во вторник столбики термометра поползут вверх. К обеду синоптики прогнозируют до -1 градуса, а ночью – до -3. В течение всего дня будет падать снег, а ветер ускорится до пяти метров в секунду.

В середине недели нижегородцев ждет настоящая оттепель. Температура воздуха поднимется до нуля. 13 февраля, в среду, также ожидаются снегопад и сильный ветер со скоростью пять с половиной – шесть метро в секунду.

В четверг, 14 февраля, тоже будет снежно, а вот ветер стихнет до двух метров в секунду. Днем будет около -2 градусов, а ночью чуть похолодает до -7. Ощущаться такая температура все равно будет как -10, поэтому нужно одеваться теплее.

В пятницу синоптики прогнозируют снег и пасмурное небо. Скорость ветра достигнет четырех с половиной метров в секунду, а столбики термометра покажут до -4 градусов мороза днем и до -6 – ночью.

В выходные ситуация особо не изменится, а снегопады не утихнут до конца следующей недели.