«Депутатский исход»: Ряды нижегородских депутатов стремительно редеют

Нынешние созывы выдались на редкость несчастливыми что для депутатов думы Нижнего Новгорода, что для областного Заксобрания. Из обоих парламентов народные избранники уходят пачками. Эксперты связывают массовый исход с обновлением региональных элит и, прямо скажем, антикоррупционной чисткой. Только представьте, с начала созыва мандаты сложили 13 законодателей. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» вспомнила всех участников этой чертовой дюжины и составила хроники нижегородского «депутатопада».

Михаил Шатилов, 26 января 2017 года

Несмотря на то что начало эпидемии «депутатопада» в Нижнем Новгороде принято соотносить с крахом экс-мэра города Олега Сорокина и уходом губернатора Валерия Шанцева, завелся этот вирус на нижегородской земле чуточку раньше - в январе 2017 года. Именно тогда мандат депутата регионального Заксобрания сложил Михаил Шатилов (ЛДПР). Шатилов занял пост заместителя главы администрации Приокского района. К слову, свою приверженность ЛДПР он сохранил, несмотря на уход из парламента. Его мандат вскоре был передан однопартийцу Андрею Тайгу.

В марте 2010 года Законодательное собрание покинули отец и сын Сорокины.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Олег и Никита Сорокины, 29 марта 2018 года

В следующий раз Законодательное собрание Нижегородской области содрогнулось спустя год, когда ряды парламентариев покинули отец и сын Сорокины. Олег, являющийся бывшим мэром и действующим заместителем спикера облпарламента, к тому времени уже находился за решеткой, а Никита - за границей. Сразу после ареста отца он уехал «поправлять здоровье» во Францию, где у семьи Сорокиных имеется собственная вилла. Свое решение о сложении полномочий Никита Олегович объяснил «сложившимися обстоятельствами». Хотя сам Олег Сорокин потом не раз заявлял, что его сын отказался от мандата в обмен на разрешение отцу видеться с младшим сыном Даниилом. Вместо Олега Сорокина в Заксобрание был избран Артем Баранов, место Никиты Сорокина занял Владислав Сивый.

Олег Вл. Сорокин, 25 апреля 2018 года

Вслед за своим звездным тезкой депутатское кресло покинул еще один Олег Сорокин - на этот раз Владимирович. В апреле 2018 года он написал заявление о сложении полномочий депутата городской думы по собственному желанию. Хотя лишиться мандата он мог и принудительно - 21 марта прокуратура Нижегородской области внесла представление о нарушении им антикоррупционного законодательства. Как оказалось, в своей декларации за 2016 год депутат значительно занизил сумму доходов и не указал заем в размере девяти миллионов рублей. Мелочь, как говорится, а счет нужен!

Александр Глушков сложил полномочия, находясь в международном розыске.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Александр Глушков, 28 июня 2018 года

Очередной удар правосудия прошелся по депутатскому корпусу уже летом. На этот раз не выдержал напора член регионального Законодательного собрания Александр Глушков. К моменту отказа от мандата он уже находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Поводом для его уголовного преследования стали махинации при реконструкции автостанции в Балахне, интересы которой депутат и представлял в парламенте. По самым скромным оценкам, ущерб от его действий составил свыше 26 миллионов рублей. Выборы на место Александра Глушкова пройдут в апреле.

Под занавес уходящего года свои полномочия сложил Михаил Манухин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Михаил Манухин, 20 декабря 2018 года

После ухода Александра Глушкова нижегородские парламентарии заметно окрепли и даже обзавелись некоторым иммунитетом к «депутатопаду». Некоторые эксперты уже начали заговаривать о полном исцелении, как вдруг под занавес уходящего года случился рецидив - заявление о сложении полномочий написал депутат регионального Заксобрания Михаил Манухин. По его собственному признанию, сделал он это в связи «с личными обстоятельствами». Правда, в кулуарах шептались, что под этими обстоятельствами скрывается более высокий пост в Самарской области. Однако теплое место в областном парламенте пустовало недолго - уже 31 января 2019 года его мандат передали «единороссу» Андрею Вилкову.

Распрощалась с депутатским мандатом и бывшая леди-мэр Елизавета Солонченко.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Елизавета Солонченко, Алексей Гойхман, Дмитрий Краснов, 26 декабря 2018 года

Уход Михаила Манухина пошатнул и без того нестройные ряды нижегородских депутатов - и за пять дней до Нового года из обоймы вылетели сразу три народных избранника. Точнее - два избранника и одна избранница. Заявления о сложении полномочий написали два заместителя председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов и Елизавета Солонченко и многолетний председатель комиссии по транспорту Алексей Гойхман. Краснов оказался в самом выигрышном положении - он покинул городскую думу в связи с назначением на должность заместителя губернатора Нижегородской области. Что касается Елизаветы Солонченко и Алексея Гойхмана, то они объяснили свой уход желанием посвятить время семье. Место Солонченко и Краснова заняли соответственно Артем Савин и Владимир Поддымников-Гордеев, а в округе Гойхмана осенью пройдут довыборы.

Ивана Карнилина многие называли одним из отцов-основателей городской думы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сергей Каргин, Валерий Гельжинис, Иван Карнилин, 30 января 2019 года

Наступивший год не принес облегчения нижегородцам. Едва успели отгреметь новогодние праздники, как со своими заявлениями на выход потянулись новые ряды депутатов. На первом же заседании городской думы свои мандаты сложили сразу три народных избранника - Сергей Каргин, Валерий Гельжинис и Иван Карнилин. И если первый был самым молодым депутатом, то последний по праву считался настоящим политическим долгожителем. Некоторые даже называли его одним из отцов-основателей городской думы. Судите сами, на посту ее председателя он провел больше 20 лет. Довыборы в трех округах пройдут в сентябре.

Евгений Кузьмин, 31 января 2019 года

Ну и замыкает эту чертову дюжину депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Кузьмин. Свое заявление Кузьмин написал по собственному желанию, объясняя его переездом в другой регион. Тем не менее многие связывают его уход с возбуждением в отношении него уголовного дела в марте прошлого года. Тогда народного избранника подозревали в уклонении от уплаты налогов. Как показала проверка, в 2015 году Евгений Кузьмин продал недвижимость в Городецком районе за 18 миллионов рублей, однако эти данные так и не внес в свою декларацию о доходах.

Свое заявление Кузьмин написал по собственному желанию, объясняя его переездом в другой регион.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Эксперты уже с опаской шепчутся о новой волне «депутатопада». Так, например, в думе Нижнего Новгорода своего мандата может лишиться Сергей Кондрашов - родной брат находящегося в розыске бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова. Еще один претендент на выход - Николай Ингликов, который арестован по обвинению в получении взятки. В Заксобрании лишиться мандата могут находящийся под домашним арестом Александр Бочкарев и Вадим Жук, на которого недавно также было заведено уголовное дело.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО:

- Несмотря на то что в каждом конкретном случае у депутатов возникают индивидуальные причины для сдачи мандата, можно говорить о формировании некой общей тенденции. На мой взгляд, массовый исход депутатов связан с процессом деэлитизации, начавшимся в регионе с приходом нового губернатора. Полагаю, что основной мотив идущей «зачистки» совершенно очевиден. Региональные политические кланы, поставившие в 2015-16 годах под контроль Законодательное собрание, городскую думу и администрацию Нижнего Новгорода, серьезно делегитимировали эти органы власти. Негатива добавили явные проблемы с законом у ряда депутатов. С этим необходимо было что-то делать, и процесс пошел. Наблюдение за этим процессом позволяет сделать вывод, что он носит еще и демонстрационный характер. Инициаторы его явно дают понять, что неприкасаемых в регионе нет, а репутация вновь становится важнейшим фактором, влияющим карьеру политиков.