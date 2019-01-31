Фильм «Белый парень Рик» выходит в прокат в Нижнем Новгороде

Действие основанного на реальных событиях фильма «Белый парень Рик» происходит в Детройте 1980-х на фоне повального увлечения крэком и объявленной наркотикам войны. Главными героями истории стали работяга Ричард Вэрш ст. и его юный сын Рик мл., названный в честь отца. Рик заключил сделку с властями, стал информатором под прикрытием, совмещая эту опасную должность с торговлей наркотиками. Он манипулировал системой, которая взялась его защищать. В итоге Рик лишился своего неприкосновенного статуса и был осужден на пожизненный тюремный срок.

Невероятная история о самом молодом информаторе ФБР неразрывно связана со сложными взаимоотношениями отца и сына. Аферист, интриган и мечтатель Ричард делал все от него зависящее, чтобы прервать замкнутый круг неудач и бедности, преследовавший его семью из поколения в поколение. Он руководствуется бесконечной любовью к своим детям. Его сын Рик вдохновлен стремлением отца и хочет помочь ему реализовать свои амбиции. При этом Ричард стремится сохранить распадающуюся семью, так что основным мотивом отца и сына можно считать родственные узы и борьбу за свою семью. Городские власти и правительство штата предают их – изъеденный червями беззакония и коррупции институт правосудия, представляющий их любимый родной город Детройт, подписывает Вэршам жестокий приговор.

«Белый парень Рик» показывает потускневшую Американскую мечту. Это невероятная история об отцах и детях, о друзьях и семьях, о зыбкой верности и коварном предательстве. Эта история, в которой у всего есть цена, включая любовь и саму жизнь. Картина рассказывает о трех судьбоносных годах из жизни Рика Вэрша мл., о его превращении из безусого юнца в знаменитого наркоторговца, а в конечном итоге – в пешку самых влиятельных и коррумпированных политиков Детройта.

В фильме снялись обладатель премии «Оскар»® Мэттью МакКонахи в роли Ричарда Вэрша ст. и новичок Ричи Мерритт в роли Рика Вэрша мл. Также в картине заняты номинированная на премию «Оскар»® Дженнифер Джейсон Ли и Рори Кокрейн в ролях агентов ФБР, которые работали с Риком, когда тот был информатором; Брайан Тайри Генри в роли детектива отдела по борьбе с наркотиками Джексона; двукратный номинант на «Оскар»® Брюс Дерн в роли Романа «Рэя» Вэрша, дедушки Рика; трижды номинированная на «Оскар»® Пайпер Лори в роли Верны Вэрш, бабушки Рика; номинированная на премию BAFTA® Award Бел Паули в роли Дон, сестры Рика; Джонатан Мэйджерс в роли Джонни «Малыша» Керри; рэпер УайДжи в роли Лео «Здоровяка» Керри; АрДжей Сайлер в роли Руделла «Бу» Керри; Эдди Марсан в роли Арта Дэррика; и Тейлор Пейдж в роли Кэти Волсан-Керри.

Прокатный рейтинг фильма 18+.