2019-01-31T11:31:49+03:00
Общество

Ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область

Многие городские дороги и тротуары покрылись тонкой корочкой льда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область.Ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Последняя неделя стала на редкость богатой на погодные сюрпризы. Не успел Нижний Новгород оправиться после сильнейшего снегопада, как на город обрушился ледяной дождь.

- Местами по Нижегородской области действительно отмечается ледяной дождь. Условия для образования таких осадков есть, - подтвердила «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - Влияние теплого атлантического воздуха сохранится как минимум до конца недели. Однако самые высокие температуры будут зафиксированы именно сегодня – от ноля до слабых оттепелей. После арктических захолаживаний к нам с переменным успехом вторгается влажный атлантический воздух. Близкие к нулю температуры создают условия для гололедных явлений. Несколько иная ситуация складывается на проселочных дорогах – там слабоотрицательные температуры не дают такого эффекта настоящей весны.

Кстати, несмотря на довольно напряженные погодные условия, в Нижнем Новгороде обошлось без серьезных заторов на дорогах – в утренний час-пик около девяти утра пробки составляли шесть баллов.

- До работы добрался без проблем, - признает нижегородский автомобилист Александр Трубников. – А вот с тротуарами беда, особенно в центре города!

ИСТОЧНИК KP.RU

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