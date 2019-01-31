Ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область

Последняя неделя стала на редкость богатой на погодные сюрпризы. Не успел Нижний Новгород оправиться после сильнейшего снегопада, как на город обрушился ледяной дождь.

- Местами по Нижегородской области действительно отмечается ледяной дождь. Условия для образования таких осадков есть, - подтвердила «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - Влияние теплого атлантического воздуха сохранится как минимум до конца недели. Однако самые высокие температуры будут зафиксированы именно сегодня – от ноля до слабых оттепелей. После арктических захолаживаний к нам с переменным успехом вторгается влажный атлантический воздух. Близкие к нулю температуры создают условия для гололедных явлений. Несколько иная ситуация складывается на проселочных дорогах – там слабоотрицательные температуры не дают такого эффекта настоящей весны.

Кстати, несмотря на довольно напряженные погодные условия, в Нижнем Новгороде обошлось без серьезных заторов на дорогах – в утренний час-пик около девяти утра пробки составляли шесть баллов.

- До работы добрался без проблем, - признает нижегородский автомобилист Александр Трубников. – А вот с тротуарами беда, особенно в центре города!