Уже много лет нижегородская компания «Витан» снабжает потребителей вкуснейшими напитками. Их любят и взрослые, и дети. Сегодня «Комсомолка» поближе познакомит вас с этим производителем и ответит на самые важные вопросы.

20 лет на благо людей

Сама идея разработки «Витана» родилась из потребности в оздоровлении питания, которая в 90-е годы была особенно острой. Прежде чем выпускать на рынок свою продукцию, производители проводили воду и сиропы через тщательные клинические исследования. Сделав в свое время ставку на детей, компания оказалась на лидирующей позиции. Долгие годы она снабжала детские сады и школы своими «травяными компотами», а однажды руководство решилось даже пойти на эксперимент среди спортсменов: группа тяжелоатлетов употребляла напиток на протяжении 21 дня. Результаты соревнований были поразительными.

За несколько лет постоянного участия в различных выставках компания завоевала 16 золотых медалей, два кубка Гран-при, две серебряных медали, золотую медаль Пауля Эльриха за выдающиеся заслуги в профилактической и социальной медицине и медаль Мечникова за практический вклад в укрепление здоровья нации, а в сентябре 2015 года была награждена знаком «Звезда качества России».

«Витан-НН»: Грамотное сочетание приятного с полезным!

И вот уже более 12 лет, с 2006 года «Витан» поставляет свою продукцию в крупные федеральные и региональные торговые сети России и СНГ. Причем речь идет не только о магазинах: вкусные сиропы и газировки пользуются огромной популярностью в аптеках, спортивных клубах, оздоровительных центрах, столовых и кафе.

Что мы пьем?

Так в чем же ценность этих напитков? Все просто! Продукция «Витана» повышает тонус, помогает бороться с последствиями депрессии, повышает работоспособность, способствует долголетию, а также снижает вероятность онкологических заболеваний.

А суть такова: лимонады, которые можно увидеть на прилавках в магазинах, в основном пропитаны или химией, или ингредиентами, идентичными натуральным, тогда как напитки от «Витана» сделаны из растительного сырья. Какого? Как правило, это чабрец, мята, зверобой, кора дуба, рябина и другие полезные элементы. В продукции нижегородского производителя имеются ВИТамины и АНтиоксиданты. Отсюда, кстати, и название компании.

Напитки можно найти на любой вкус и цвет: и бодрящие, и успокаивающие, и для активности. На данное время это предприятие - единственное в России, которое самостоятельно может изготавливать именно оздоровительные напитки «Витан», соблюдая все технологические процессы производства. Полная автономия: от экстракции травы до доставки продукции на прилавки магазинов.

Конкретно

Несколько лет назад в пищевой промышленности появился новый герой - крафтовый лимонад. Пока многие искали ингредиенты, пытаясь догнать конкурентов, «Витан» уже был на шаг впереди, ведь такой напиток выпускался почти с самого начала работы, а в 2007 году, вопреки всем шаблонам и устоям, компания разработала минеральную органическую воду, в которой вообще нет сахара.

«Витан-НН»: Грамотное сочетание приятного с полезным!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более того, производитель воспитывает свою аудиторию - свое поколение «Витан»: на предприятии регулярно проводятся беседы-экскурсии для школьников.

Отметим, что за 2018 год реализация продукции «Витан-НН» увеличилась на 76%. Это говорит о том, что потребитель признал напитки как несущие пользу его организму.

Что дальше?

Наверное, вы думаете, что на этом идеи производителя закончились. Но нет! Компания не стоит на месте и продолжает удивлять своих потребителей. Уже разработан новый напиток, в котором уменьшенное содержание сахара - всего 2,4 г /100 мм (обычно 8,0-16,0г/100мм). Это соответствует современным требованиям к напиткам на сахаре и позволяет нанести специальный знак на этикетку - зеленый прямоугольник с указание количества сахара. Своеобразный зеленый свет светофора для потребителя, что данная продукция - в пользу здорового питания.