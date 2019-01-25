Прогноз погоды на 26-27 января в Нижнем Новгороде: потепление и сильный ветер

Последние несколько дней были по-настоящему зимними и морозными: порой температура воздуха превышала даже -25 градусов, а ветер был настолько сильным, что соседние дома не было видно из-за метели. Однако спешим вас обрадовать: пятница – синоптики прогнозируют скорое потепление.

Сегодня, 25 января, в Нижнем Новгороде еще будет морозно. Температура воздуха в дневные часы составит до -17 градусов, а ночью она опустится до -23. Ожидается солнышко, и скорость ветра не превысит четырех с половиной метров в секунду.

В субботу, 26 января, начнет теплеть. Утром пока еще ожидается до -22 градусов, а вот к обеду столбики термометров начнут подниматься. К вечеру не будет холоднее -14, а ночью будет до -11. В течение всего дня также будет идти небольшой снег, а вот ветер будет очень сильным: в некоторые моменты он усилится до семи метров в секунду.

В воскресенье, 27 января, синоптики обещают до -10 днем и до -8 ночью. Солнышко будет светить только до обеда, затем уйдет за облака. Из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться на 5-6 градусов холоднее.

В течение всей следующей недели погода будет примерно такой же. Хороших всем выходных!