Детские спортивные праздники, организованные сетью детских центров «ДИВО», пройдут в Нижнем Новгороде при поддержке ЛУКОЙЛа. Социальный проект «Здоровое поколение» стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов Компании. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Согласно информации, с 21 по 26 января в 7 филиалах детских центров «ДИВО» в шести районах Нижнего Новгорода пройдет серия спартакиад для малышей от 1 до 3 лет. А 27 января в Сормовском районе состоится уличный спортивный праздник для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от 3 до 7 лет.

ЛУКОЙЛ поддержал проект дошкольного образовательного учреждения Центра «ДИВО»

Найти адреса проведения и зарегистрироваться на ближайшее бесплатное семейное мероприятие можно найти на сайте Центра.

Всех гостей праздников ждут развлекательная программа, весёлые эстафеты, спортивные конкурсы, подарки и отличное настроение!

ЛУКОЙЛ поддержал проект дошкольного образовательного учреждения Центра «ДИВО»

Справка «КП»:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в Нижегородской области с 2007 года. Заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований рассматриваются по трем основным номинациям: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт». Кроме того, ежегодно утверждается дополнительная номинация.

Подробную информацию об условиях проведения Конкурса можно узнать в Центре общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по телефону (83145) 5 50 70 или по электронной почте pr-nnos@lukoil.com.