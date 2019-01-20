На Нижегородскую область надвигается резкое похолодание до -24

Последние денечки были в Нижегородской области довольно-таки теплыми для зимы. Иногда температура воздуха поднималась до нуля, но был сильный ветер и падал снег. Но через пару дней ситуация резко изменится. Синоптики прогнозируют морозы до -24 градусов!

Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», похолодание придет в наш регион в ночь на 22 января. Столбики термометров резко упадут на 6-10 градусов. В ночные часы будет до -24, а днем – до -13 градусов.

Такая погода сохранится и 23, и 24 января. Местами будет падать небольшой снег.

В связи с этим прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров и количества аварий на объектах и линиях энергосистем.

Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют местным жителям не пользоваться самодельными неисправными электроприборами, не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи. Кроме того, не нужно включать для обогрева газовые плиты.

- Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя системы электроснабжения, - пояснили в ведомстве.