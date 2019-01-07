2019-01-07T13:51:08+03:00
Происшествия

"Боремся за их жизни": Спецборт доставил из Томска в Нижний Новгород родителей и троих детей с ожогами до 75% тела

Самому младшему ребенку чуть больше года [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Спецборт МЧС России доставил пятерых тяжелобольных жителей Томска в столицу Приволжья 7 января.

Борт МЧС России с пострадавшими людьми из Томска.Борт МЧС России доставил в Нижний Новгород семью из пяти человек для лечения

Страшный пожар случился в частном жилом доме в селе Итатка Томского района под Новый год, 29 декабря. В результате возгорания пострадали пятеро: двое родителей и их дети (младшему ребенку чуть больше года, среднему 6 лет, а старшему 11). Все получили обширные ожоги и нуждаются в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В течение всего рейса пострадавших детей сопровождали специалисты аэромобильного спасательного отряда МЧС России ("Центроспас") и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ. Сейчас они находятся в Университетской клинике Приволжского медуниверситета.

Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спецборт доставил пострадавших в Нижний Новгород 8 января. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вместе с тем пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов рассказал, что 4 января была проведена телемедицинская консультация с Университетской клиникой и принято решение о доставке пострадавших в Нижний Новгород.

- Ожогами поражено до 75% тела. Дети находятся на искусственной вентиляции легких, - пояснил Никонов. - "Боремся за их жизни" - буквально так сказали мне врачи ожогового центра.

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