Мошенники начали обманывать нижегородцев при переходе на цифровое телевидение

С 1 января 2019 года по всей стране произошел переход на цифровое эфирное телевидение – теперь население может принимать 20 цифровых телеканалов без абонентской платы. При этом устаревшее аналоговое телевидение отключено. Этот переход уже начали использовать в своих целях мошенники. Об этом сообщает Нижегородский РТРС.

- Одной из самых распространенных схем обмана стали спекуляции на централизованном переводе телезрителей с аналогового телевидения на цифровое, - говорится в сообщении. – В частности, на подъездах нередко появляются объявления о том, что в указанный день во всем доме будут проводиться работы по подключению жителей к цифровому телевидению. Тот, кто не воспользуется этой возможностью, якобы совсем останутся без телевидения. Между тем, когда именно подключаться к цифровому телевидению решают сами нижегородцы.

По данным Нижегородского РТРС, аналоговое телевидение в Нижегородской области будет отключено только 3 июня 2019 года. К этому времени нижегородцы и должны подключиться к цифровому вещанию.

- Отключать аналоговое вещание будут только каналы, дублирующиеся в составе первого и второго мультиплексов цифрового телевидения. Остальные федеральные, региональные и муниципальные телеканалы продолжат работать в аналоговом формате и дальше, - рассказал директор Нижегородского РТРС Михаил Небольсин. - Цифровые приставки можно найти сегодня практически во всех магазинах бытовой электроники. Если вам не нужны какие-либо дополнительные мультимедийные функции, то выбирайте простые бюджетные варианты. Главное, это поддержка стандарта цифрового телевещания DVB-T2.

КОНКРЕТНО

Какие каналы входят в первый и второй мультиплекс?

• Первый канал

• Россия-1

• Матч-ТВ

• НТВ

• Петербург - 5 канал

• Россия-Культура

• Россия-24

• Карусель

• ОТР

• ТВ-Центр

• «Радио России»

• Радио «Маяк»

• «Вести ФM»

• РЕН-ТВ

• СПАС

• СТС

• Домашний

• ТВ-3

• Пятница

• Звезда

• Мир

• ТНТ

• Муз-ТВ