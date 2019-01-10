2019-01-10T17:21:13+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района

Ребятам показали волшебную сказку и устроили игры и хороводы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района. Фото: предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района. Фото: предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
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Рождественская елка для воспитанников Областного социального приюта для детей и подростков Кстовского района «Алый парус», семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, участников семейного клуба «Радость общения» состоялась 9 января во Дворце детского юношеского творчества города Кстово. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района. Фото: предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района. Фото: предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Поздравить ребят с новогодними праздниками и вручить сладкие подарки от Компании «ЛУКОЙЛ» пришел заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

- От лица Компании ЛУКОЙЛ и от себя лично я желаю детям – огромной радости и счастья, взрослым – надежды и любви. Всем без исключения - крепкого здоровья! – пожелал Антон Гребень.

В ходе мероприятия воспитанники кружка «Музейные загадки» показали гостям волшебную сказку, а в заключение праздника дети приняли участие в новогодних играх, хороводах и пении колядок.

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