2018-12-27T10:43:56+03:00
Общество

Во Фролищах открылась новая школа на 150 мест

Строительство обошлось в 192,8 миллиона рублей
Юлия ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В среду, 26 декабря 2018 года, в поселке Фролищи Володарского района открылась новая школа на 150 мест. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, строительство здания обошлось в 192,8 миллиона рублей.

На торжественном мероприятии присутствовал заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

- Мы постарались, чтобы эта школа соответствовала всем требованиям сегодняшнего времени. Мы очень надеемся, что новую школу с ее новыми возможностями оценят, прежде всего, дети, и что, учась здесь, они в дальнейшем свяжут свою жизнь с Нижегородской областью, с родным районом, - подчеркнул оню

В новой школе уже стоит современное высокотехнологичное учебное оборудование. В здании также есть актовый и спортивные залы, библиотека, просторные холлы, кабинет дополнительного образования, музейная комната и 15 классов. На улице есть стадион и спортплощадка, а для школьного автотранспорта построен гараж.

Кстати, по словам министра образования, науки и молодежной политики региона Сергея Злобина, в рамках реализации государственной программы до 2018 года планируется ввод в эксплуатацию трех объектов на 975 мест. Они откроются после праздников.

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