Будет "Праздник": Премьера черной комедии о блокадном Ленинграде состоится на YouTube-канале режиссера

По случаю своего 47-летия режиссер "Коллектора" Алексей Красовский поделился с подписчиками ссылкой на свой YouTube-канал, где, по его словам, 31 декабря состоится премьера черной комедии о блокадном Ленинграде под названием "Праздник".

Кадр из фильма "Праздник".Фото: СОЦСЕТИ

- Ссылка будет открыта для всех. Бегать по пиратам не нужно, - написал режиссер на своей странице в "Фейсбуке". - Если фильм понравится и захотите нас потом поддержать - внизу будет указан номер счета, лайк/перепост/отзыв или полный игнор - на ваш выбор.

В то же время скандальный новогодний фильм появится на других аналогичных площадках. Трейлер планируется показать через несколько дней.

- Нам с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым будет, конечно, жаль, что вы не увидите "Праздник" на широком экране, каким его увидели мы и монтажер Владимир Зимин, но думаю, это поправимо, - добавил Красовский.

Режиссер понимает: премьера в интернете закрывает перед фильмом всяческие фестивальные двери. А без прокатного удостоверения картину не выдвинуть ни на одну профессиональную кинопремию.

- Что ж, иногда за свободу приходится переплачивать, считайте это нашим маленьким вкладом, - заключил нижегородец.

Чуть раньше Алексей Красовский сообщил о предупреждении со стороны Роскомнадзора, что в случае размещения "Праздника" на YouTube, фильм тут же будет заблокирован.

Напомним, весть о съемках черной комедии о блокадном Ленинграде буквально взорвала СМИ и соцсети. Многие не стали разбираться, о чем новая картина Красовского, и принялись спорить на тему того, кто и как допустил, чтобы в России снималось подобное кино.

- Блокадный Ленинград. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали - снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь - незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом, - говорится в описании "Праздника".

В картине снялись известные артисты: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных и другие.

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