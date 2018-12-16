Опубликованы фото страшной аварии в Шатковском районе

Нижегородцы опубликовали фотографии страшной аварии, произошедшей на этой неделе в районе деревни Озерки в Шатковском районе. Снимки опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Авария в Шатковском районе, - написали очевидцы в группе "ЧП. ДТП Нижний Новгород". – Фура ушла в кювет.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: группа "ЧП.ДТП Нижний Новгород".

По сообщению очевидцев, это шокирующее ДТП произошло еще во вторник, 11 декабря. Однако снимки были опубликованы только сегодня.

Обстоятельства происшествия выясняются. ФОТО: группа "ЧП.ДТП Нижний Новгород".

- Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Информации о количестве пострадавших пока нет.