Опубликованы фото страшной аварии в Шатковском районе
Нижегородцы опубликовали фотографии страшной аварии, произошедшей на этой неделе в районе деревни Озерки в Шатковском районе. Снимки опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях.
- Авария в Шатковском районе, - написали очевидцы в группе "ЧП. ДТП Нижний Новгород". – Фура ушла в кювет.
В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: группа "ЧП.ДТП Нижний Новгород".
По сообщению очевидцев, это шокирующее ДТП произошло еще во вторник, 11 декабря. Однако снимки были опубликованы только сегодня.
Обстоятельства происшествия выясняются. ФОТО: группа "ЧП.ДТП Нижний Новгород".
- Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Информации о количестве пострадавших пока нет.