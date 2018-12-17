Человеческая жизнь как высшая ценность

Что такое человеческая жизнь и действительно ли она является высшей социальной ценностью?

Согласно основному закону страны, человеческая жизнь является высшей ценностью в России, и наша задача – способствовать развитию здоровой нации, будущего поколения.

«Реновация»

Алкоголизм и наркомания — это заболевания, которые не поддаются самостоятельному и домашнему лечению. Только профессиональные высококвалифицированные специалисты помогут достичь реальных положительных результатов.

Реабилитационный центр для наркозависимых и алкоголиков «Реновация» предлагает эффективную лечебную программу в условиях стационара в Нижнем Новгороде. Тысячи человек уже избавились от различных форм зависимости благодаря нашей помощи. Если и ваша семья попала под влияние наркотических веществ или алкоголя, не теряйте время! Несмотря на степень и глубину проблемы, мы всегда предлагаем реальную поддержку.

Международный антинаркотический лагерь, Крым, 2018. Фото: предоставлено центром "Реновация".

Мы применяем проверенную лечебно-оздоровительную программу. В нашем стационаре проходит полная социальная адаптация и ресоциализация наркозависимых в Нижнем Новгороде с последующим трудоустройством. Это помогает человеку вернуться в общество и стать его достойной единицей. Также реабилитационный курс помогает восстановить организм человека после химических веществ и вернуть ему здоровье, чистоту суждений, а также избежать развития осложнений и последствий.

- Современные реабилитационные методы. В частности, арт-терапия, иппотерапия, медитация, гештальт-терапия;

- Индивидуальный подход к каждому резиденту;

- Анонимная помощь наркоманам и алкоголикам;

- Гарантированный результат. Работа с причиной заболевания;

- Команда профессионалов: компетентные консультанты, высококвалифицированные психологи, наркологи и психотерапевты.

На самом деле, избавление от алкоголизма и наркомании в реабилитационном центре — процесс сложный и трудоемкий, но его результаты стоят всех усилий. Если до сих пор остались сомнения, то стоит спросить себя — что сейчас происходит с моей жизнью? Что произойдет, если оставить все как есть? Что произойдет, если начать действовать сиюминутно и обратиться за помощью?

После прохождения программы реабилитационного центра «Реновация» человека ожидают свобода, чувство благодарности к близким, а главное — новая жизнь.

Мифы и реальность

Часто люди заблуждаются насчет реабилитационных центров. И это касается не только наркоманов. Люди, у которых нет зависимости, также имеют мнение о таких учреждениях, далекое от правды. Общественное мнение о центрах лечения зависимости складывается из выводов, сделанных после просмотра новостей, кино или услышанных историй, переданных по «сарафанному радио».

Кстати, 9-й год подряд Национальный Антинаркотический союз, в который входит наркологический центр «Реновация», проводит супер-интенсив в подмосковном Покровском, куда съезжаются звезды шоу бизнеса, чтоб поддержать ребят. Алексей Лысенков, Павел Деревянко, Агния Дитковските, Татьяна Лютаева, Елизавета Боярская, а также российский государственный деятель, политик, участник комитета ГосДумы по международной политике Железняк Сергей Владимирович, - это лишь немногие попечители, которые не только приезжают в гости, но и проводят терапевтические группы и поддерживают выздоравливающих.

Следующий лагерь пройдёт с 28 января по 03 февраля 2019 года в подмосковном селе Покровское.

Руководитель центра «Реновация» Дмитрий Захаров на заседании, организованным Национальным Антинаркотическим Союзом и Комитетом по охране здоровья Государственной думы РФ в День конституции. Фото: предоставлено центром "Реновация".

В большинстве случаев ни один человек не может правильно судить о чем-либо, не попробовав или не испытав это на себе. Так и с реабилитационными центрами. Вы не знаете, что происходит внутри, если вы там не были. На самом деле нет ничего плохого в мелких недоразумениях, однако в случае с зависимостью подобное недопонимание сути лечения может стать смертельным. Ложные представления могут стать причиной отказа от лечения или получения квалифицированной помощи.

Пять устоявшихся мифов о лечении наркомании в реабилитационном центре:

- Реабилитационный центр похож на тюрьму

- Реабилитационные центры похожи на секту

- Услуги реабилитационных центров непомерно дорогие

- Реабилитационные центры силой заставляют сохранять трезвость

- Реабилитационные центры не помогают сохранять трезвость

Первый шаг на пути к выздоровлению – это звонок в нашу наркологическую клинику!

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