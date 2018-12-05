Определены четыре кандидата на пост министра экологии для собеседования с Глебом Никитиным

В Нижнем Новгороде эксперты выбрали четырех кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Теперь им предстоит собеседование с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Десять кандидатов – Дaниил Бахтин, Татьянa Большухина, Алексaндр Гаврилов, Денис Егоров, Алексaндр Ковальчук, Пaвел Кривых, Натaлья Мочалина, Андрей Погодин, Екатерина Путилова и Сергей Ромaнов – представили свои проекты по развитию сферы экологии в регионе во вторник, 4 декабря 2018 года. Кроме того, они предложили собственные варианты решения «экологических задач». Задачи кандидатам нижегородцы могли оставлять на портале «Команда правительства».

По итогам защиты проектов были отобраны:

- начальник отдела обжалования государственных закупок в московском УФАС Денис Егоров, который ранее работал на предприятии по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»);

- замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Александр Ковальчук;

- первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина;

- директор по развитию Московской областной общественной организации «ССР-Теннис», член-корреспондент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Сергей Романов.

- Работа экспертной комиссии получилась очень напряженная и активная, участники много спорили, возражали друг другу. Я благодарен всем коллегам за такой серьезный и ответственный подход к этому вопросу, - подчеркнул председатель экспертной комиссии, управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, ранее нижегородцы наметили около 180 проблем в сфере экологии на портале «Команда правительства», и за наиболее важные из них мог проголосовать любой желающий. 3 декабря десять приоритетных «экологических задач» были распределены между кандидатами в ходе жеребьевки.

Напомним также, Глеб Никитин рекомендовал при отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов учитывать не только его профессиональные качества, но и готовность к диалогу с экологической общественностью.