Определены четыре кандидата на пост министра экологии для собеседования с Глебом Никитиным

Экспертная комиссия определила четырех кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области для собеседования с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во вторник, 4 декабря 2018 года, десять кандидатов – Даниил Бахтин, Татьяна Большухина, Александр Гаврилов, Денис Егоров, Александр Ковальчук, Павел Кривых, Наталья Мочалина, Андрей Погодин, Екатерина Путилова и Сергей Романов – представили свои проекты по развитию сферы экологии в регионе и предложили собственные варианты решения «экологических задач». Задачи кандидатам нижегородцы могли поставить на портале «Команда правительства».

По итогам защиты проектов были отобраны:

- начальник отдела обжалования государственных закупок в УФАС города Москвы Денис Егоров, ранее работал на предприятии по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»);

- заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук, ранее работавший в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ЗАО «Управление отходами-НН»;

- первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, ранее работала в ООО «Промэнергогаз-2»;

- директор по развитию Московской областной общественной организации «ССР-Теннис», член-корреспондент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Сергей Романов, ранее работал в администрации Ногинского муниципального района, администрации городского округа Котельники Московской области.

- Работа экспертной комиссии была очень напряженная, активная, спорили, возражали друг другу. Я благодарен всем коллегам за то, что они так серьезно и ответственно подошли к этому вопросу, - отметил председатель экспертной комиссии, управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, ранее нижегородцы обозначили около 180 проблем в сфере экологии на портале «Команда правительства», и за наиболее важные из них мог проголосовать любой желающий. 3 декабря в формате жеребьевки между кандидатами были распределены десять приоритетных «экологических задач».

Напомним также, Глеб Никитин рекомендовал при отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов учесть не только его профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и готовность к диалогу с экологической общественностью. По этой причине в состав экспертной комиссии было решено включить людей, которые тесно работают с региональной властью по экологическим вопросам.