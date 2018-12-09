2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

В жилом микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Очевидцы утверждают, что виноваты рабочие, которые не соблюдали технику безопасности
Юлия ДАНЧЕНКО
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В жилом микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Фото: стоп-кадр с видео очевидцаВ жилом микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Фото: стоп-кадр с видео очевидца
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В жилом микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде ночью с 8 на 9 декабря прогремел взрыв. После чего начался сильный пожар. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Чуть окна не выбило в соседних домах! – написали нижегородцы.

Были ли пострадавшие, пока не известно.

По словам местных жителей, взрыв произошел по вине работников организации, которые выполняли работы ночью и не соблюдали технику безопасности.

Напомним, из-за несоблюдения техники безопасности 24 октября на детский сад №361 в Канавинском районе упала стрела автокрана, повредив хозпостройку и пристрой, где находится спальня. Аврия произошла в 12.50 во время тихого часа, то есть дети как раз находились в поврежденном здании. К счастью, никто из детей и персонала детского сада не пострадал.

Пожар в микрорайоне Бурнаковский.

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