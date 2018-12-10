2018-12-10T10:51:50+03:00
Общество

Прогноз погоды на 10-14 декабря в Нижнем Новгороде: много снега и небольшое потепление

Столбики термометра поднимутся до нуля
Юлия ИСАЕВА
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Всю неделю будет падать снегВсю неделю будет падать снегФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ночь с воскресенья на понедельник Нижний Новгород засыпало снегом. Утром 10 декабря автомобилисты были вынуждены стоять в многокилометровых пробках из-за непогоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед в ближайшие дни.

В понедельник, 10 декабря, потеплеет до +1 градуса. Ветер будет дуть южный со скоростью до четырех метров в секунду. В течение дня будет падать небольшой снег. В ночные часы ожидается около нуля.

Вторник, 11 декабря, тоже выдастся снежным. С самого утра столбики термометра будут показывать около -2 градусов. Ощущаться такая температура будет как -6.

В середине недели будет чуть холоднее. Синоптики обещают до -6 градусов днем и до -7 – ночью. Ветер чуть стихнет, его скорость не превысит двух с половиной метров в секунду.

В четверг, 13 декабря, тоже будет падать снег. Температура воздуха снова поднимется до -4 в дневные часы. Однако ощущаться все равно будут все -10 градусов.

В последний будний день на этой неделе снег все еще не прекратится. Столбики термометра покажут до -6 днем и до -7 – ночью. Ветер будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до трех метров в секунду.

В выходные снова ожидается мороз. Похолодает до -15 градусов.

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