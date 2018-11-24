2018-11-24T19:11:23+03:00
Общество

ХК «Торпедо» одержал победу над ХК «Трактор»

Матч закончился со счетом 5:3
Юлия ДАНЧЕНКО
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ХК «Торпедо» одержал победу над ХК «Трактор». Фото ХК "Торпедо"ХК «Торпедо» одержал победу над ХК «Трактор». Фото ХК "Торпедо"
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Нижегородские любители хоккея сегодня празднуют победу любимой команды. ХК «Торпедо» в очень сложной борьбе смогло обыграть челябинский «Трактор». Об этом говорится на сайте нижегородского клуба.

До середины второго периода инициатива была у «Трактора». Но в концовке Ник Бэйлен открыл счет, а в начале второго периода расторопнее других на "пятачке" оказался Райан Стоа. Вторая пропущенная шайба мобилизовала торпедовцев, которые практически сразу захватили преимущество, устроив осаду ворот челябинцев.

Во время второго периода удаление до конца встречи получил торпедовский Алексей Петров, который получил «5+20» и был отправлен в раздевалку после подножки. Однако вскоре после этого его одноклубники забили сразу три шайбы и сделано это было в течение двух с половиной минут при игре "пять на четыре". Отличились Филип Хольм (на его счету две шайбы и одна передача) и Эндрю Кейлоф (один гол и одна передача). Это помогло «Торпедо» вырваться вперед.

В третьем периоде "Трактор" проводил больше времени в атаке, а торпедовцы сделали ставку на строгую игру в обороне и быстрые контратаки. В одной из них Эндрю Кейлоф убежал с глазу на глаз с голкипером хозяев и переиграл последнего, оформив дубль. Челябинцы буквально сразу же восстановили разрыв в одну шайбу, но оборона "Торпедо" больше сбоев не давала. В концовке точку в матче поставил Энди Миле, за секунду до финальной сирены поразив пустые ворота соперника.

Следующую игру «Торпедо» проведет 26 ноября в Магнитогорске против ХК «Металлург».

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