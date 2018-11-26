2018-11-26T16:29:58+03:00
Происшествия

Вандалов, расстрелявших остановки на проспекте Ленина, будут судить в Нижнем Новгороде

Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вандалов, расстрелявших остановки на проспекте Ленина, будут судить в Нижнем НовгородеВандалов, расстрелявших остановки на проспекте Ленина, будут судить в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области, которые разбили остановки общественного транспорта сразу в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в середине августа 2018 года. Тогда сообщалось, что ночью неизвестные разбили сразу несколько остановок в разных районах города – особенно пострадал проспект Ленина. И вот теперь стало известно, что именно произошло в ту ночь.

Как выяснилось, виновниками переполоха стали двое 31-летних водителей предприятия, которые осуществляли доставку по городу на служебном автомобиле. Мужчины задумали устроить порчу имущества в общественном месте. При себе у них оказался пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Грубо нарушая общественный порядок, беспричинно и цинично, злоумышленники стали стрелять из пистолета по стеклам остановок общественного транспорта. В результате были разбиты 27 стекол на 21 остановке в Советском, Автозаводском, Ленинском и Канавинском районах. Общая сумма материального ущерба составила 84 660 рублей 93 копейки.

Кроме того, один из злоумышленников накануне в Урене повредил автомобиль своей коллеги – пока та находилась на работе, выстрелил в машину из пневматического пистолета, повредив левую заднюю дверь и стекло двери.

Установить виновников удалось в кратчайшие сроки благодаря записям камер наружного видеонаблюдения. Свою вину злоумышленники признали. Максимальное наказание, которое может им грозить – лишение свободы на срок до трех лет.

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