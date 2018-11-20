Гия Эрадзе: «Нижний Новгород – цирковой город»

- Вы ведь в Нижнем Новгороде далеко не в первый раз. Я был в прошлый ваш приезд на вашем представлении. Был аншлаг. Все очень успешно было. Как в этот раз?

- Такой же аншлаг. На удивление, когда мы ехали на гастроли в Нижний Новгород, я думал, два года прошло, можно чуть позже приехать. Но я никогда не вожу одно и тоже. И на этот раз доказательством того, что все-таки Нижний Новгород очень любит наш спектакль, мы любим этот город, этот замечательный цирк, очень уютный, удобный, большой, с двумя манежами, здесь созданы все условия для удобства артистов. Как раз перед фестивалем в Монако, куда мы едем представлять Россию, был очень большой подготовительный процесс, он до сих пор идет. И я попросил, чтобы нас отправили все-таки в Нижний Новгород на гастроли, потому что я посмотрел по заявкам. Очень много заявок было. На сайт пишут нам. И мы приехали. Мы не успели приехать в Нижний Новгород, уже за 5-6 дней до начала гастролей не было ни одного билета на премьеру.

- Спасибо, что выбрали Нижний Новгород. Мы действительно гордимся своим цирком, считаем его одним из лучших в России. Поскольку Вы то все цирки видите в России, с точки зрения монументальности, качества, самой арены, нормально все у нас?

- Все нормы соблюдены. Он именно тот профессиональный цирк, где можно показывать большие спектакли.

- А в России, в других городах не все так хорошо?

- Есть в Ижевске замечательный цирк. Сейчас, большое спасибо министерству культуры России федеральному, взялись за цирк. В последние годы очень много всего делается. Строятся новые цирки, новые здания, гостиницы ремонтируются.

- А что вообще нужно вам от государства на сегодняшний день? Чтобы не мешали?

- Мы напрямую зависим от министерства культуры России, потому что являемся государственными артистами государственной компании «Росгосцирк», которая входит в прямое подчинение министерству культуры. Все наши цирки, которые находятся по всем городам нашей страны – федеральные. И здания, и гостиницы тоже федеральные. И все цирки практически стоят в центре городов. Огромное цирковое государство в полном смысле этого слова. Колоссальное количество цирков, гостиниц, комплексов, зооцирков.

Министерство культуры нас субсидирует, дотацию получаем. Слова благодарности лично Владимиру Ростиславовичу Мединскому, который мне и вручал звание заслуженного артиста России и государственную награду в Большом театре. Кроме этого всего, хочу сказать большое спасибо за то, что он обратил внимание именно на цирки, что не делали другие министры до этого. Не буду перечислять фамилии этих министров, которых даже не было в цирке никогда. А Владимир Ростиславович был во многих цирках и открывал многие цирки, и следит очень четко за цирковой индустрией в России.

- Есть мнение, что уровень жизни населения не растет, а если и растет, то совсем чуть-чуть, плюс инфляция, растут цены. Вроде как не до излишеств. Как в этих условиях выживают цирки? Или, может быть, живут замечательно? Где вы находите новых зрителей? Или это подрастающие поколения, бесконечно новые дети?

- Есть города, которые мы для себя называем «цирковой город», которые совершенно точно любят цирк, ходят в цирк. Нижний Новгород, наверное, из тех городов, которые можно назвать «цирковым городом». Здесь люди знают, что есть цирк. Они точно знают, что есть «Королевский цирк Гии Эрадзе», который привозит разные проекты в России. Когда я приезжаю и на афишах мои имя и фамилия Гия Эрадзе, это однозначно не халтура, это на самом деле профессиональные коллективы, будь это шоу «Баронеты», будь это шоу с бегемотами, будь это шоу «Пять континентов», который здесь гастролировал в Нижнем Новгороде три месяца в аншлагах. Все мои спектакли всегда качественные масштабные, большие, глобальные. Сегодня в нижний Новгород приехало 20 машин, 130 человек. Аналогов нет. Никто из гастролирующих коллективов не ездит с такими составами.

И всегда это уровень. Это не значит, что масштабы — это качество. Но у нас всегда был большой цирк, где было много групповых номеров, как я люблю, много животных, много костюмов. Тем более, наш цирк, он совершенно иной, он другой. Это не синтез, это сплетение жанров: эстрады, цирка, мюзикла. Это совершенно другое зрелище.

- Репутация в вашем бизнесе — это основа успеха, поэтому понятно, что если действительно стоит на афише ваше имя, то это бренд.

- Да, люди понимают: не важно, какое шоу Гия Эрадзе привезет — это будет качественно. Это в первую очередь моя репутация перед публикой. Я очень много лет шел к этой планке, этой вершине, ее нельзя опускать.

- Задам творческий вопрос. Для художника, а вы художник, человек, который творит, тема вдохновения и поиска новых идей является базовой. Известно, что у художников бывают паузы в общении с музой, бывают выгорания. Как вы с этим боретесь?

- Я живой человек. Бывает настроение разное, но я никогда не падаю духом. Я — оптимист и при этом реалист. Люблю говорить конкретно, предметно. Я придумал номер, вижу его конечный результат, совершенно четко понимаю, как его нужно сделать. У меня есть за столько лет отработанная творческая команда, которая делает все эти качественные номера. Слушайте, ну принцесса Монако нас пригласила, 59 человек, восемь машин в Монте-Карло. Такого не было в истории фестиваля в Монте-Карло, чтобы 59 человек приехало на фестиваль и представляло Россию. Понимаете, это лучший цирковой фестиваль в мире, который открывал принц Ренье. И вот, прямая его наследница, дочь, принцесса Стефания, с которой у меня прекрасные отношения, она лично пригласила на этот фестиваль. Буквально через два месяца мы поедем в Монако, в Монте-Карло, показывать русский цирк.

- Надеюсь, вас ждет успех в этом деле.

- Жизнь покажет... И вдохновляет меня то, как в Нижнем Новгороде, например, выхожу на финал, и зрители аплодируют моим артистам. Прохожу по закулисной части, я не могу пройти в фойе, ко мне подходят автограф взять, сфотографироваться, говорят спасибо. Как и любого творческого человека, меня это вдохновляет.

- Скажу ещё раз вам – спасибо. И задам вопрос для тех нижегородских зрителей, которые в силу разных причин еще не попали в цирк, а время есть до 2 декабря. Что они потеряют, что они не увидят, какие есть особенные вещи в вашем представлении?

- Не знаю, что они потеряют, но очень хочется, чтобы все-таки пришли в цирк, посмотрели те, кто не ходит в цирк. Есть очень много людей в нашей стране, которые считают цирк детским искусством. Очень жаль. Надо прийти один раз на качественную программу, посмотреть шоу и понять, что такое сегодняшний цирк. Наш цирк шагает в ногу со временем. Даже менталитет детей – это же абсолютно другое поколение. Мы росли на сказках, советских мультиках. Это совершенно другая история. Сегодня пятилетний ребенок лучше, чем я, разбирается в мобильном телефоне. У них и интернет появился. Мы даже не знали, что такое мобильный телефон в детстве. И я горжусь, что я родился еще в советское время. Для меня, для моей профессии, та моя советская школа дана была теми настоящими легендарными мастерами, народными артистами СССР, с которыми мне пришлось работать. Я еще работал на манеже, несмотря на мой возраст, с Олегом Константиновичем Поповым. Мы открывали Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке. Я был художественным руководителем этого цирка. Я работал с Сергеем Михайловичем Запашным, с Ириной Николаевной Запашной. Мы прожили 10 лет в одном доме в Москве с этими легендарными артистами. Я дотронулся до этих легенд. А это именно та советская школа, которая была. И, к сожалению, эти люди уходят в силу своего возраста. Другие появляются, но это все другое. Вот, та школа, на мой взгляд, в плане цирка, настоящая.

- Тема содержания животных очень многих волнует.

- Достала эта тема. Вот, цирк, животные, жалко, не жалко. Слушайте, в цирке животные были всю жизнь. Дуровы — одни из первых основателей дрессуры в России. Запашные, Бугримовы, миллион династий, которые были известны, которые гремели на весь мир и гремят по сегодняшний день. Цирк и животные — это одно целое. Цирк без животных не может быть, также как Большой театр без профессиональных балетных артистов.

В цирке для животных сделаны все условия. Их любят, их кормят, их поят. Мы с ними работаем. Это наши партнеры. Появился один придурок, извините, который эту обезьянку истязал. Нам всем показали. Но нельзя же по одному человеку судить нас всех! Мы все живые люди. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то живет нормальной гражданской жизнью. Нельзя всех объединять под одну гребенку.

Мы после каждого спектакля делаем экскурсию в закулисную часть. Каждый зритель может посмотреть обитание животных за кулисами: как они содержатся, где они живут. У них шикарный рацион. У меня 35 человек — обслуживающий персонал, который ухаживает, кормит, поит, моет этих животных. У нас люди в стране многие не живут, так как живут наши животные. По животному же видно, в каком оно состоянии: как оно выходит в манеж, забито, не забито, шерсть, оперение, если это птица.

- Прекрасно понимаю, что у дрессировщиков с животными выстраиваются особые отношения. Это очень много личного.

- Мы своих животных любим, это точно. Мы воспитали, мы взяли тигрят-малышей. И вот с такого возраста они у нас на руках жили. Мы их сосочкой кормили. Мы им мясо сами скоблили, переводили на фарш, потом на кусочки. Мы их воспитали, как же мы их можем не любить?!