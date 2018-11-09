Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на АПЗ

Соревнования заводских добровольных пожарных дружин Арзамасского приборостроительного завода, организованные отделом ГОиЧС и 44-ПСЧ, состоялись в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

За право стать лучшими огнеборцами боролись команды из цехов №№ 16, 37, 41, 42, 50, 51, 56, 65 и ОГМ – всего 11 команд. Цех №42 сформировал сразу три команды-участницы.

- Приятно видеть, что количество команд-участниц соревнований растет. Это значит, что заводчанам становится интереснее заниматься пожарно-прикладным спортом, который требует физической подготовки, сноровки и скорости – спортом для настоящих мужчин, - отметил заместитель главного инженера АПЗ Сергей Олейник, открывая турнир.

В каждой команде дружины – по четыре человека, каждый из которых отвечает за определенный этап: стометровку, пробежку по буму с одновременным соединением рукавной линии, преодоление двухметрового вертикального препятствия и, наконец, ликвидацию очага возгорания и возвращение на старт. Все это – с передачей эстафетной палочки, в качестве которой выступает пожарный ствол.

– Мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, интересном, – рассказывает слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №42 Александр Киселев. – Отличная организация, хорошая конкуренция. Мой этап – преодоление препятствия. На первый взгляд, довольно легкая задача. Но когда пробуешь сам, понимаешь, что не все так просто…

Как отмечают организаторы, опыт участников растет и с каждым годом дистанцию дружинники проходят все быстрее. Рекордсменом этого года вновь стали многократные призеры и победители соревнований ДПД – представители цеха №37. Их результат – 54,57 секунды.

– Это все медитация и мотивация от руководства, – шутят дружинники из цеха №37. – А если серьезно, все дело в слаженности команды и спортивной подготовке. Это позволило на две секунды улучшить наш прошлогодний победный результат.

Всего на две с небольшим секунды отстала от лидеров сборная команда, представляющая цех №50. В ее составе активисты Совета трудовой молодежи из цехов №№ 50, 55, 64. Третье место завоевала дружина отдела главного механика. Лучшим по тушению условного очага возгорания стал Дмитрий Есин (цех №16), справившийся с огнем всего за 5,16 секунды.

– Соревнования добровольных пожарных дружин давно стали традиционными, проводятся из года в год. ДПД – это первые помощники профессиональных пожарных 44-й пожарно-спасательной части, ее опора на предприятии. А подобные соревнования – это проверка уровня их подготовки, - подчеркнул начальник отдела ГОиЧС Владимир Кузьмин.