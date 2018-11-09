Елена Сычева: «С помощью специального прибора можно по глазам определить человека с пищевым расстройством»

- Елена, вы исследуете проблему объективизации процесса диагностики расстройства пищевого поведения. Давайте определимся, что значит проблема объективизации процесса диагностики?

- В психологии у нас есть субъективные методы психодиагностики, а есть объективные. Мы используем разные приборы, с помощью которых можно измерить скрытые физиологические показатели человека. Субъективно – это когда пациент заполняет какую-то методику, исходя из его ощущений. И потом уже психолог или врач выносит решение. А объективно – когда человек взаимодействует только с прибором: он уже не сможет ничего не договорить, скрыть.

- Расскажите о расстройстве, которое вы изучаете.

- Оно формируется довольно-таки просто. Я расскажу самый простой путь формирования расстройства пищевого поведения: желание похудеть и что-то изменить в себе – это вполне естественное наше желание, в этом нет ничего страшного. Но на пути можно либо очень сильно увлечься и получить аномальную худобу, либо быть слишком суровым к себе и компенсировать все лекарствами или физнагрузками. Оба эти варианта уже являются неким отклонением от нормы, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, его близких. Проблема еще в том, что на первых этапах это заболевание не заметно, оно проявляется только в мыслях и чувствах. Когда я начала задаваться вопросом, изучать ли мне это, то поняла, что не хватает объективных методов, которые помогут обнаружить эту проблему на первых этапах.

- Есть какое-то приблизительное представление о том, на что нужно обратить внимание, чтобы понять, что пора обратиться к врачу?

- Это упоминания о диетах, постоянные разговоры о похудении, навязчивая оценка своего тела, частые попытки соблюдать диету, покупка еды «втихаря» или отказ от еды.

- В чем заключается именно ваше исследование?

- Мое исследование заключается в следующем: с помощью специального прибора, который передает данные о движении глаза в режиме реального времени, я ищу параметры, которые будут существенно отличать здоровых людей от тех, у кого расстройство пищевого поведения. Конкретно в моем исследовании люди читают фразы и стимулы, которые разделены на три группы: эмоционально значимые, позитивные и нейтральные. Люди читают их, прибор показывает параметры движения глаз, и в ходе обработки этих данных я узнаю, отличаются эти параметры или нет.

- Как представить этот прибор в реальной жизни? Как вы хотите, чтобы он работал в дальнейшем? Он должен быть на столе у врача? Какие перспективы?

- Да, он может быть на столе у врача. Он выглядит как очки, по сути. В маркетинге и рекламе его тоже используют. В перспективе это может быть как часть осмотра. Очень много работы нужно сделать, чтобы внедрить этот метод в жизнь. Пока что я на самом начальном этапе.

- Как борются сейчас с расстройствами пищевого поведения? И что получает человек, когда приходит с этим к врачу?

- В идеале это должна быть комплексная помощь, комплексный подход. Обязательно этим должны заниматься врачи, психотерапевты и психологи.

- Насколько эта проблема страшная? Насколько сложно вывести его из этого состояния?

- В зависимости от стадии. Если, например, анорексия, то мы можем столкнуться с потерей веса, и реабилитация будет очень долгой. В случае нервной булимии, по статистике, только 50% больных излечимы.

- Как строится ваша работа на базе университета? Какую поддержку получаете? Планируете ли остаться в науке?

- Я получаю поддержку от научного руководителя, от кафедры. Они дают возможность поработать с этим прибором. На сегодняшний день этой поддержки хватает. Что касается перспектив, то я пока не могу так загадывать, все развивается. Надо просто работать в этом направлении, и все придет.

- 9 ноября в Нижнем Новгороде пройдет научный слэм, в котором вы участвуете. Насколько это вас затронуло?

- Я познакомилась с этим слэмом в мае. На меня это произвело неизгладимое впечатление. За 10 минут молодые ученые должны рассказать о своих исследованиях. Меня потряс такой формат. Я хотела участвовать, но меня смущало то, что я на начальной стадии. И девушка, которая меня позвала, заверила, что в этом нет ничего страшного. Главное – есть идея, есть результат. Я с радостью согласилась.

- Верите ли вы в то, что популяризация науки может помочь молодым ученым привлекать людей в науку?

- Да, я верю. Это действительно завлекает. Есть и положительные, и отрицательные стороны. Важно понимать, что популяризация науки может таить в себе такой минус, как искажение каких-либо фактов. Как завлечение в науку – классно, но если что-то услышали и заинтересовались, лучше изучите это дополнительно.