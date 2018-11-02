В Нижнем Новгороде создадут регионального оператора по сохранению деревянного зодчества

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-02T18:00:26+03:00

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Сохранение старинных деревянных домов давно стало одним из самых наболевших вопросов для Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что наш город испокон веков славился своим деревянным зодчеством, в последние годы число таких объектов стремительно сокращалось – уникальные исторические здания массово сносили. Однако в ноябре 2017 года ситуация изменилась.

Мораторий на развитие застроенных территорий

- Все началось с того, что сами горожане организовали народную консервацию – на свои деньги они заколачивали оконные и дверные проемы, тем самым спасая дома от разрушения, - вспоминают градозащитники. – В общей сложности, за год было собрано около 300 тысяч рублей.

Впрочем, этим дело не ограничилось. Вскоре администрация Нижнего Новгорода отменила сразу два аукциона по развитию застроенных территорий на улице Славянской, что позволило спасти дома от сноса. А в июне 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и вовсе наложил мораторий на проведение аукционов по развитию застроенных территорий. Одновременно с этим 1,2 миллиона рублей было выделено из городского бюджета на проведение консервации. Однако само восстановление зданий так и не началось.

Разработка новой концепции

- В этом году была презентована федеральная программа восстановления улицы Ильинской, - цитирует НИА «Нижний Новгород» министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова. – Однако градозащитники просят сохранить деревянное зодчество и на других территориях, в том числе в квартале Церкви Трех Святителей. Но для этого нужно разработать еще одну концепцию по сохранению деревянного Нижнего. Однако для этого у региона нет денег. Их надо искать со стороны. И для этого придется создать регионального оператора. Сейчас по этому поводу идут обсуждения с Внешэкономбанком, который выступит партнером и вложит средства в разработку концепции.

Однако, по мнению градозащитников, куда острее стоит правовая проблема передачи объектов в муниципальную собственность и переводу нежилого фонда в жилой.

Что это даст нижегородцам

Чтобы работать в правовом поле, необходимо на уровне города разработать положение о порядке перевода объектов, предназначенных к сносу, из нежилого фонда снова в жилой. И эти документы должны быть приняты депутатами городской Думы. В августе 2018 года градозащитники сами разработали такое положение, но итогового варианта пока так и не увидели.

- Проблема достаточно серьезная. Мы думаем над сохранением объектов в собственности муниципалитета, - сообщил начальник управления муниципального нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом Сергей Егоров. - Документов пока нет, они находятся на стадии разработки и обсуждения. Сейчас на территории города более 100 памятников находятся в разных формах собственности. На их разработку необходимо 7-9 месяцев.