2018-10-29T12:50:00+03:00
Общество

Нижегородская шаурма может быть опасна: Роспотребнадзор нашел нарушения во всех шаурмячных города

Девять точек уже закрыли. Остальные ждут решения суда
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская шаурма может быть опасна: Роспотребнадзор нашел нарушения во всех шаурмячных городаНижегородская шаурма может быть опасна: Роспотребнадзор нашел нарушения во всех шаурмячных городаФото: Ульяна СКОЙБЕДА
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Роспотребнадзор по Нижегородской области за девять месяцев 2018 года проверил 26 объектов общественного питания, где продается шаурма. Специалисты приходили туда после заявлений граждан, которые жаловались на нарушения санитарных правил, а также на ухудшение условий проживания от деятельности предприятий, изготавливающих шаурму.

Как это ни печально, но на всех объектах Роспотребнадзор нашел нарушения. Хозяева шаурмячных не могли предоставить документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность, изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, при отсутствии маркировки, не соблюдается товарное соседство, отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы.

Кроме того, сами заведения содержатся в антисанитарии, увидели специалисты Росптребнадзора там даже грызунов. Личная гигиена поваров и продавцов также не соблюдается, инвентарь не моется. У работников шаурмячной нет спецодежды. Да и вообще, как оказалось, они не знают самых элементарных требований санитарных норм и правил.

В ходе проверок Роспотребнадзор отобрал 18 образцов для исследования, четыре из которых (22 процента) не отвечали по микробиологическим показателям. Кроме того, было изъято 22,3 килограмма обезличенной готовой пищевой продукции и сырья.

По результатам проверок было составлено 27 протоколов об административном правонарушении, в том числе два протокола о временном запрете деятельности. После чего шаурмячные были опечатаны. Еще 10 дел о приостановлении деятельности объектов общественного питания было отправлено в районные суды. После чего семь предприятий должны прекратить деятельность от 30 до 90 суток. А по оставшимся трем делам решения еще не вынесены.

Другие же отделались штрафами. По 17 протоколам выписано штрафов на общую сумму 135 тысяч рублей.

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