Лавочки, дорожки и спортивные площадки: как изменились знаковые скверы Нижнего после благоустройства

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-24T18:18:59+03:00

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Новые лавочки, пешеходные дорожки, саженцы деревьев и кустарников - к концу осени семь скверов Нижнего Новгорода должны измениться до неузнаваемости. Все они были выбраны этой весной самими нижегородцами в ходе рейтингового голосования. И хотя горожане надеялись, что их благоустройство начнется уже летом, до заключения контрактов дело дошло только в сентябре. До этого проводились многочисленные встречи с жителями, разрабатывалась проектная документация и проходили различные согласования.

Впрочем, даже после стольких обсуждений в городе нашлось немало недовольных ходом работ. Наибольшее число нареканий вызвало благоустройство сквера имени 1905 года в Нижегородском районе. Там сначала экологи начали бить тревогу в связи с вырубкой деревьев, а потом сами горожане выступили против установки мемориальных стел. В результате проект пришлось несколько видоизменить.

В других скверах работы проходили куда спокойнее, однако отставания по срокам на большинстве объектов избежать не удалось - где-то рабочие задержались на неделю, где-то - на месяц. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» вместе с экспертами нижегородского регионального отделения ОНФ проехалась по всем площадкам и проверила ход работ.

Сквер им. 1905 года (Нижегородский район)

Перечень работ в этом сквере минимальный - установка гранитной брусчатки, гранитных бортов и дорожек. Кроме того, планируется сделать мощеные остановочные площадки со стороны площади Свободы и улицы Белинского - да и то без павильонов. Установку самих остановочных комплексов запланировали на следующий год. Также в рамках первой очереди планировалось установить гранитные скамейки и мемориальные стелы, однако из-за поднявшейся волны возмущения городским властям пришлось отказаться от своих планов.

Перечень работ в этом сквере минимальный - установка гранитной брусчатки, гранитных бортов и дорожек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- После окончания всех работ в рамках первой очереди в Нижнем Новгороде пройдут еще одни общественные обсуждения, где уже будет приниматься решение о целесообразности установки каких-либо стел и их внешнем виде, - рассказал заместитель главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин. - Сейчас закупка всех этих архитектурных форм приостановлена. Вопрос об изменении стоимости контракта будет решаться только после выполнения всех запланированных работ. В целях компенсационного озеленения в этом сквере планируется высадить 13 новых деревьев, а также 2400 кустарников вдоль улицы Ванеева. Полностью завершить все работы подрядчик собирается к середине ноября.

Щелоковский хутор (Советский и Приокский районы)

Тут ведутся работы по благоустройству сразу трех озер, два из которых находятся на территории Советского района, а одно - на территории Приокского. По словам подрядчика, завершить их планируется к середине ноября.

На Щелоковском хуторе ведутся работы по благоустройству сразу трех озер.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На первом озере мы устанавливаем бетонную решетку вдоль берега и оборудуем два пляжа - детский и взрослый. Тут будут установлены зоны для переодевания, вышка для спасателей и детская площадка. Кроме того, в конце озера мы выложили камнем ручей, - рассказал прораб ООО «Дорожник» Илья Гоголев. - На втором озере объем работ поменьше - 158 метров дощатого настила и оборудование пляжной зоны. А на третьем озере работы уже идут к завершению. Бетонная решетка уже готова, набивные дорожки готовы. Осталось установить скамейки и сделать дощатый настил. Также планируется высадить 150 деревьев и кустарников в рамках этого проекта.

Парк «Дубки (Ленинский район)

А вот здесь работы уже почти полностью завершены: проложены радиальные дорожки, установлено освещение, сделана лыжня, и вот-вот собираются установить детскую площадку. При этом в отличие от других подрядчиков здесь обошлись без вырубки - вместо этого с помощью проектировщиков дорожкам придали изогнутый вид, чтобы не повредить деревья.

В отличие от других объектов в парке "Дубки" обошлись без вырубки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В отличие от других объектов в парке "Дубки" обошлись без вырубки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы полностью уложились в срок - сейчас только ждем детскую площадку из Чехии. Она включает в себя горки, качели, - рассказал генеральный директор ООО «Автодорстрой» Виктор Терехин. - Остальные работы по благоустройству этого парка запланированы на следующий год - финансирование там будет в два раза больше, чем в этом.

Сквер на улице Прыгунова (Автозаводский район)

Тут объем работ предполагается колоссальный - мощение дорожек, установка лавочек и велопарковок, монтаж детского и спортивного оборудования. Одних только детских площадок тут будет установлено три штуки, правда, в рамках первой очереди только две. Но зато все они будут оснащены польским оборудованием с особенным функционалом.

Одних только детских площадок в сквере по улице Прыгунова будет установлено три штуки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одних только детских площадок в сквере по улице Прыгунова будет установлено три штуки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Одну зону мы оборудуем в соответствии с басней Бианки про муравья по согласованию с детской библиотекой. По их просьбе мы сделаем деревянный настил из лиственницы площадью 110 квадратных метров, где дети смогут играть и читать вместе с работниками библиотеки. Здесь же будет установлен памятник муравью, - рассказал генеральный директор ООО «Смарт» Иван Мезенцев. - До 1 ноября мы планируем полностью завершить работы в рамках первой очереди. На следующий год запланировано окончание работ на этом участке и проектирование еще двух участков - до Южного шоссе и до парка.

Центр Сормова (Сормовский район)

Площадь, прозванная в народе «Пятаком», в этом году преобразится до неузнаваемости. Причем все работы тут планируется выполнить целиком, без разделения на очереди. Главной точкой обновленной площади станет сам пятак - памятник ему тут установлен с 2007 года и останется на своем привычном месте, а также специальные часы со швейцарским механизмом.

Площадь, прозванная в народе «Пятаком», в этом году преобразится до неузнаваемости.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Объем работ здесь колоссальный: вся площадь вымощена брусчаткой, способной выдерживать снегоуборочную технику, проложены дорожки, установлены скамейки в виде амфитеатра и наконец высажены 46 лип и 627 кустов барбариса, - рассказал глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин. - Все работы планируется завершить к концу месяца. Думаю, что лет 15 мы сюда точно можем не заглядывать - все здесь будет просто блестеть!

Сквер им. Григорьева (Канавинский район)

Визуально этот сквер будет разделен на три зоны - прогулочная, парковая и зона детско-спортивных площадок. Никаких отставаний от сроков на объекте нет - уже к 25 октября они планируют его полностью сдать в эксплуатацию.

Визуально сквер имени Григорьева будет разделен на три зоны.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Визуально сквер имени Григорьева будет разделен на три зоны.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Озеленение нам пришлось здесь выполнять с нуля: газон, 170 деревьев, две тысячи кустарников, - рассказывает президент концерна «НижАвтоДорСтрой» Усик Петросян. - Лестницы мы здесь делаем из гранита, который привезли из Челябинска, плитку - из Москвы. Нигде ближе таких материалов попросту нет. Сейчас здесь уже почти все сделано: установлен корт, детские площадки, установлены малые архитектурные формы.

Сквер им. Грабина (Московский район)

А вот здесь все пока далеко от совершенства. Если по контракту работы должны быть завершены до 30 октября, то на практике не сделано и половины. Пока здесь проложены тропинки из брусчатки, заложены основы под торшерные фонари. И на этом все.

По контракту работы в сквере имени Грабина должны быть завершены до 30 октября, но на практике не сделано и половины.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- По проекту тут должны были сделать скейт-парк, детскую и спортивную площадки, фонтан и высадить больше 180 деревьев, - рассказывает начальник управления коммунального хозяйства администрации Московского района Олег Сокуров. - Спортивная зона должна была включать в себя велопарковки, теннисный корт, стритбольную площадку. Все это теперь будет перенесено на следующий год, хотя проект планировалось реализовать в одну очередь. Причина такого отставания в том, что контракт был согласован на меньшую сумму, чем изначально предполагалось проектом.

КОМПЕТЕНТНО

Светлана Крюкова, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ:

- В целом впечатления от проделанной работы у меня положительные. Есть детали, требующие доработки: это недостаточное информирование граждан о программе, из-за чего появляются «слепые» проекты, которые приходиться дорабатывать уже в процессе выполнения работ по благоустройству. Кроме того, поздно организованы сами конкурсы. Это во многом ограничивает подрядчиков. На будущее хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось маломобильным группам жителей. Не всегда о них помнят даже на стадии разработки проектной документации. К примеру, в сквере имени Григорьева пандус установлен под таким углом, что может служить только для красоты.