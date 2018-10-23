Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранение
По словам главы региона Глеба Никитина, впервые в Нижегородской области сформирован бездефицитный бюджет
Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В правительстве Нижегородской области рассмотрели бюджет региона на следующий год, и в главном финансовом документе есть целый ряд весомых отличий от предыдущих лет, о чем рассказали губернатор Глеб Никитин и министр финансов Ольга Сулима.
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Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранение
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