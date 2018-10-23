2018-10-24T16:48:51+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранение

По словам главы региона Глеба Никитина, впервые в Нижегородской области сформирован бездефицитный бюджет
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
Поделиться:
Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранениеБюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В правительстве Нижегородской области рассмотрели бюджет региона на следующий год, и в главном финансовом документе есть целый ряд весомых отличий от предыдущих лет, о чем рассказали губернатор Глеб Никитин и министр финансов Ольга Сулима.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Бюджет 2019 года: 37,5 миллиардов на образование, 25 миллиардов – на здравоохранение

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Бору разыскивается 28-летний Андрей Пичужкин
Владимир Рогозин: «Ключевая ставка Центробанка может вырасти до 7,75% годовых»
Животные из нижегородского зоопарка «Лимпопо» отметят Хэллоуин
Объемы ипотечного кредитования банка «Открытие» в Нижегородской области выросли в 2,2 раза
Проект бюджета Нижегородской области на ближайшие три года внесен в Заксобрание
Расписание движения электрички Правдинск-Нижний Новгород изменится с 6 ноября
Движение по трассе М-7 рядом с Дзержинском будет ограничено до 24 декабря
Нижегородец попал в больницу после пожара в десятиэтажке на Казанском шоссе
В Шаранге по факту хищения 500 тысяч рублей при ремонте в детском саду возбуждено уголовное дело
Житель Сормова погиб на пожаре в собственном доме из-за неосторожного обращения с огнем
Двухлетняя девочка пострадала при столкновении машин в Кстовском районе
Порядка 1900 нижегородцев получили отсрочку от призыва в армию
Глеб Никитин: «Модельные бюджеты позволят обеспечить революционный рост финансирования»
В Нижний Новгород приедут Герои Отечества
Глеб Никитин вручит награды нижегородским фермерам
Глеб Никитин принял участие в открытии Приволжской электронной таможни
Нижегородцы могут принять участие в этнографическом диктанте
В Кулебаках из-за электрооборудования загорелся дом
Голосовать за новое имя аэропорта в Стригино можно будет в самом аэропорту
86 нижегородских студентов с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в веб-дизайне
Нижегородского чиновника накажут за аферу на AFP
Глеб Никитин: «Количество частных клиник, обслуживающих население по квотам, должно расти»
Инвестиционная активность Нижегородской области должна вырасти до 10% в год
Бюджет Нижегородской области на 2019 год сформирован бездефицитным