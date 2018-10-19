Татьяна Старова и Егор Мирошин: «Мы уже планируем фестиваль Высота52 в 2019 году»

19 Окт. 10:00 2018-10-19T17:50:28+03:00

Организаторы фестиваля Высота52, члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин в проекте "Герои Волги" рассказали о предстоящей "перезагрузке" молодежных объединений, фестивалях и новых трендах. Фото: Личный архив героя публикации

Члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин рассказали о предстоящей «перезагрузке» молодежных объединений, фестивалях и новых трендах

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