Татьяна Старова и Егор Мирошин: «Мы уже планируем фестиваль Высота52 в 2019 году»
Члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин рассказали о предстоящей «перезагрузке» молодежных объединений, фестивалях и новых трендах
Организаторы фестиваля Высота52, члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин в проекте "Герои Волги" рассказали о предстоящей "перезагрузке" молодежных объединений, фестивалях и новых трендах. Фото: Личный архив героя публикации
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Татьяна Старова и Егор Мирошин: «Мы уже планируем фестиваль Высота52 в 2019 году»
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