Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»
Научный руководитель экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна» в проекте «Герои Волги» рассказал о состоянии знаменитой российской реки
Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»
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