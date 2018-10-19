2018-10-19T14:10:29+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»

Научный руководитель экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна» в проекте «Герои Волги» рассказал о состоянии знаменитой российской реки
Валентина ТИМОНИНА
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Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Станислав Ермаков: «Ситуация с Волгой, на мой взгляд, не представляется ужасающей»

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