2018-10-19T14:24:51+03:00
Около Кремля

Евгений Люлин: «Комсомол – это была мощь!»

И.о. вице-губернатора Нижегородской области рассказал о том, как Комсомол «нам строить и жить помогал»
Андрей ВОВК
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И.о. вице-губернатора Нижегородской области, председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ Евгений ЛюлинИ.о. вице-губернатора Нижегородской области, председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ Евгений ЛюлинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В связи с грядущим 100-летний юбилеем ВЛКСМ «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде решила дать старт активной фазе для того, чтобы с размахом отметить столь значимый день рождения. В программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM и.о. вице-губернатора Нижегородской области, председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ Евгений Люлин рассказал о Горьковском комсомоле и работе с молодежью.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Евгений Люлин: «Комсомол – это была мощь!»

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