2018-10-19T10:45:10+03:00
Общество

Арзамасские приборостроители показали класс на конкурсе «Золотые руки»

Двое молодых работников получили высшие награды, еще один стал серебряным призером
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские приборостроители показали класс на конкурсе «Золотые руки»Арзамасские приборостроители показали класс на конкурсе «Золотые руки»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Сразу два молодых работника Арзамасского приборостроительного завода стали победителями областного этапа конкурса профессионального мастерства «Золотые руки – 2018», а еще один завоевал серебряную награду. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Соревнования представителей рабочих профессий прошли в Нижнем Новгороде на базе корпоративного университета «Группа ГАЗ», а финалистами стали 59 участников с различных предприятий региона.

Работники АПЗ в очередной раз показали выдающиеся результаты. Так, второй год подряд первое место в номинации «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ» занимает Дмитрий Кукушкин из цеха №56. В прошлом году он был призером заводского, победителем городского и областного этапов конкурса «Золотые руки». В 2016 году Дмитрий Кукушкин окончил с отличием Арзамасский приборостроительный колледж имени Пландина и стал победителем регионального чемпионата WorldSkills.

- Всегда интересно проверить свои силы на соревнованиях такого уровня, - признается Дмитрий Кукушкин. – Говоря о престиже рабочей профессии, нужно отметить, что престижно быть заинтересованным в своем прогрессе. Главное – желание, все остальное со временем получится.

Евгений Филатов из цеха №65 стал лучшим в номинации «Слесарь-инструментальщик», а его коллега из того же цеха Антон Голубев занял второе место.

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