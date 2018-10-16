Роман Жукарин: «Если бы у художественного музея было больше помещение, мы смогли бы удивить Нижний Новгород»
Генеральный директор Нижегородского художественного музея рассказал о новых инклюзивных проектах, запасниках музея и государственно-частном партнерстве
Генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман ЖукаринФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Роман Жукарин: «Если бы у НГХМ было больше помещение – а это наша мечта, – мы смогли бы удивить Нижний Новгород»
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