Сергей Баринов: «Ответственность за состояние зданий лежит на всех»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-09T11:22:37+03:00

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области рассказал о том, что происходит сейчас с заброшенными объектами в регионе

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Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о первых итогах инвентаризации соцобъектов, перспективных направлениях редевелопмента исторических территорий и методах борьбы с нерадивыми собственниками зданий.

- Тема, которую мне хотелось бы с вами обсудить, вызвала невероятный отклик не только у чиновников, но и у простых граждан — речь идет об инвентаризации заброшенных социальных объектов, которой вы активно занимаетесь уже больше месяца. Расскажите подробнее, какие именно объекты вам уже удалось исследовать за это время?

- Мы посмотрели около девяти объектов, и состоялись три заседания комиссии, на которой рассматривалось их будущее. Самым известным, пожалуй, является ДК им. Ленина, а также помещения ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а также объекты наши образовательных учреждений и бывшие муниципальные детские сады.

- В одной из программ вы признались, что увиденное вызвало у вас удручающее состояние. Все действительно настолько плохо? Если да, кто в этом виноват, и что делать дальше?

- Однозначно сказать, кто виноват, сложно, поскольку сейчас мы разбираемся в этой теме, и выясняется, что виноваты все. Это и собственники, которые довели здания до плачевного состояния, и власти, которые своевременно им не помогли и не оказали содействие в реализации тех или иных проектов. Иными словами, то, что мы имеем сейчас — это следствие неверных управленческих решений на всех уровнях. Понятно, что соцобъекты не так доходны и маржинальны, как хотелось бы, и это привело к тому, что без должного контроля они просто стали ветшать и уничтожились.

- Насколько я понимаю, среди владельцев этих объектов недвижимости есть ведь и частные инвесторы, которые когда-то купили их за свои деньги?

- Есть, в том числе и крупный бизнес.

- Что на сегодняшний день делается для того, чтобы сдвинуть ситуацию с места? Каков ваш дальнейший план действий?

- По итогам оценки мы условно разделили все здания на три категории — это памятники культуры, объекты капитального строительства (то есть обычные здания) и недострои. В отношении объектов культурного наследия мы поступим следующим образом: у нас есть управление по охране памятников, которое после двух проверок может зафиксировать факт ненадлежащего содержания и использования, после чего изымает здание через суд. Дальше такой объект переходит в зону ответственности нашего министерства, а мы проводим торги и находим нового собственника, который берет на себя обязательства по реставрации и нормальному содержанию ОКН.

- А как вы определите, что новый собственник действительно будет ответственно относиться к содержанию здания? Каковы критерии отбора?

- По нашим ощущениям, многие недобросовестные владельцы еще не поняли, что конкретные решения по результатам проверок действительно будут, и думают, что мы их просто пугаем. Но на этапе подачи иска в суд собственники «просыпаются» и понимают, что могут потерять объект. Некоторые пытаются исправиться, приносят нам документы и показывают проекты реновации помещений, которые долгое время пылились у них в столах — и тогда наша задача состоит в том, чтобы им помочь.

В отношении зданий, которые не относятся к объектам ОКН, также допустима процедура изъятия: существуют нормы Гражданского кодекса, которые позволяют уполномоченному органу это сделать. Минимущества долго боролось за эти полномочия, и губернатор Глеб Никитин ими нас наделил. Делается это, естественно, через суд, однако мы уже проговорили на межведомственном уровне, что все контролирующие структуры будут давать единое заключение о ненадлежащем использовании объектов и земельных участков. Дальше мы либо находим нового покупателя, либо забираем помещения в областную собственность.

- Получается, вы пытаетесь решить сразу две задачи — привести заброшенные здания в цивилизованный вид и пополнить казну?

- Да, причем первоначально мы должны предоставить возможность позаботиться о таких объектах частным собственникам, и только в том случае, когда покупатель не находится, они переходят на наш баланс.

- Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, о котором вы сегодня уже упомянули — это, пожалуй, самый печальный пример того, как здание с многолетней историей можно привести в негодность. На протяжении последних двадцати лет несколько раз появлялись инвесторы, которые обещали восстановить объект, а потом пропадали. У вас есть какое-то видение будущего ДК?

- Первое, что мы всегда требуем от собственников зданий — огородить периметр, сделав объект, по крайней мере, безопасным. Второе — информационная табличка и эксизный проект, взглянув на который, граждане поймут, почему периметр закрыт, что на этом месте планируется сделать и в какие сроки. Сейчас оба этих пункта по ДК им. Ленина выполнены: периметр охраняется, проникновения, по словам сотрудников охраны, случаются, но они сведены к минимуму.

Что касается дальнейшего использования — здание интегрирует в себе массу возможностей, и, по сути, является, многофункциональным: когда-то там была и библиотека, и кинотеатр, и много что еще. Далее, проанализировав контракт с инвестором, мы выяснили, что с момента заключения договорных отношений никакой активности он не проявлял, нашли его и вызвали на разговор. Судя по тому, что происходит сейчас, движение есть, и здание все-таки готовится к реконструкции. Кроме того, ситуация на контроле у администрации Нижнего Новгорода, которая проработала с инвестором все дальнейшие шаги, составила «дорожную карту» мероприятий и в целом активно включилась в процесс.

- Еще один объект, о котором я бы хотел поговорить — концертный зал «Юпитер», который находится в самом что ни на есть центре Нижнего Новгорода. Здание вроде как выкупили, инвестор есть, но внешне — по-прежнему полная тишина: ремонт не проводится, фонтан не работает, появилась стихийная стоянка автомобилей и так далее. Есть понимание по этому зданию?

- Концертный зал «Юпитер» недавно представлял особый интерес в том числе и для главы региона. Были сигналы о том, что здание планируют перепрофилировать под торговый комплекс и еще какие-то цели. Естественно, мы обратили на это внимание, провели необходимые проверочные мероприятия и вышли на собственников. Пока проходили переговоры, я, со своей стороны, увидел, что уже ведутся какие-то работы по кровле, и постепенно начался ремонт.

На сегодняшний день можно сказать следующее: здание сохранит свою функцию, то есть, останется концертным залом. Кроме того, откроются два современных сетевых ресторана, которые пользуются большой популярностью в Москве — я так понимаю, что для этого будут использоваться изначально отведенные там под зону общепита помещения. Исходя из тех проектов, которые я видел, обновленный зал будет иметь большее количество мест, современное звуковое оборудование и адаптирован под выступления звезд первой величины.

- Звучит прекрасно. Вопрос только в том, когда это произойдет?

- Инвестор обещает, что все будет готово не позднее первого квартала следующего года: сейчас можно видеть, что работы уже ведутся по внешнему периметру. Фонтан возле здания, безусловно, будет восстановлен. Кроме того, есть проект благоустройства прилегающей территории, который в данный момент находится на согласовании с тем, чтобы уложить его в концепцию городского общественного пространства. Насколько я знаю, уже даже есть понимание того, как это все должно в конечном итоге выглядеть.

- Как я понимаю, все позитивные процессы начались после того, как вы вступили в должность, запустили все необходимые процессы, в том числе и в публичной плоскости, и довели их до губернатора. По крайней мере, звучит это все обнадеживающе. И есть еще порядка четырнадцати значимых культурных объектов, которые надо привести в порядок — такие, как мельница Башкировых на улице Черниговской Нижнего Новгорода или усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье. По ним ведется такая же работа?

- Абсолютно. По мельнице Башкировых есть красивейший проект — я даже не ожидал, что после трансформации она должна стать настолько впечатляющей. Проблема в том, что этот проект захватывает соседние участки — а там, как вы помните, был конфликт между собственниками. В итоге мы сейчас работаем над единой концепцией, которая затронет не только саму мельницу но и всю улицу Черниговскую: в рамках поручения, которое дал нам губернатор Глеба Никитина, мы подходим к развитию исторических территорий комплексно. Нас интересует вся площадка — и набережная, и вся первая линия зданий, которые, тоже будучи памятниками культуры, находятся в ненадлежащем виде. Сейчас этот масштабный проект находится в стадии «настройки».

Что касается усадьбы Приклонских-Рукавишниковых, сейчас данный объект пытается приватизировать федерация, и вмешиваться тут мы пока не можем. Однако, если этот объект перейдет в нашу зону ответственности, мы готовы подставить плечо.