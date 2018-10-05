Делегация руководителей нижегородских медучреждений посетила АПЗ

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-05T17:27:00+03:00

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Арзамасский приборостроительный завод посетила делегация руководителей нижегородских медицинских учреждений, входящих в биомедицинский кластер региона. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, рассказали о возможностях инструментального, литейного, термического производства, а также показали в работе современные высокоточные обрабатывающие центры, которыми оснащены механические цеха. Кроме того, делегации рассказали об истории разработки и освоения медицинских приборов на АПЗ – начиная с 1967 года, когда был выпущен первый «Миотон» - прибор для лечения двигательных расстройств. В 1990-х годах на предприятии были разработаны анализатор иммунодефицита «Хелпер», прототип современных приборов УЗИ «Эхотомоскоп», «Лор-экспресс» для лечения заболеваний лор-органов, а также озонаторы, стоматологические наконечники и многое другое. К сожалению, рынок оказался переполнен импортными аналогами, и отечественное производство медицинских приборов сошло на нет.

В настоящее время на Арзамасском приборостроительном заводе производят озонаторы, на стадии клинических испытаний находится усовершенствованный прибор «Миотон-М2». В 2018 года АПЗ вошел в биомедицинский кластер Нижегородской области. В сотрудничестве с ПИМУ и Нижегородским НИИ травматологии и ортопедии на АПЗ осваивается производство транспендикулярных винтовых систем, применяемых для стабилизации позвоночника.

– При отсутствии связи между медицинской наукой и практикой с производством каждый варится в своем соку, а результата нет, – отметил генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Нам нужно плотнее взаимодействовать в формате кластера или двустороннего сотрудничества. Мы многое можем создавать сами.

Обсудили на встрече и такие перспективные направления как производство социальных роботов и высокотехнологичных изделий для имплантации.

- Мы проводим более 50 операций в год с имплантацией индивидуальных изделий, но титановые импланты в России пока производят только в Москве, - рассказал доктор медицинских наук, ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Николай Карякин. – Мы как ассоциация заинтересованы в индустриальном партнере на серьезном уровне. И тот кадровый и технологические потенциал, который мы сегодня увидели, просто обязан быть использован в производстве высокотехнологичных изделий медицинского назначения.

Технологические возможности АО «АПЗ» позволяют организовать соответствующее производство. Но необходимо более детальное изучение темы в сотрудничестве с непосредственными заказчиками. Итогом встречи стало решение о создании двустороннего экспертного совета и подписание договора о сотрудничестве по разработке и освоению высокотехнологичной востребованной медицинской техники.