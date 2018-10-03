Александр Югов представил Надежду Преподобную в должности и. о. министра культуры Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-03T13:04:34+03:00

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Программа «Команда правительства», стартовавшая в мае 2018 года, показала себя в действии – в рамках этого проекта из пяти кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области была выбрана Надежда Преподобная. Сегодня, 3 октября, ее в этой должности представил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов.

- Вчера завершился длительный процесс, который имеет значение для всего региона: губернатор Глеб Никитин принял решение о назначении Надежды Преподобной исполняющей обязанности министра культуры, - напомнил Александр Югов. - Эта структура долго работала без руководителя, поэтому был организован прозрачный конкурс с привлечением авторитетных представителей сферы культуры, которые выставили свои оценки претендентам на этот пост.

К слову, в рамках программы «Команда правительства» до очного этапа конкурса на пост министра культуры дошли 35 человек. Пять из них получили наивысшую оценку экспертов и были рекомендованы губернатору как наиболее достойные кандидаты. Среди них директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Нижегородский Государственный Цирк» Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея им. А.М.Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева. По итогам личного собеседования с каждым из претендентов губернатор выбрал Надежду Преподобную.

Александр Югов сегодня представил Надежду Преподобную в качестве главы регионального минкульта.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Александр Югов сегодня представил Надежду Преподобную в качестве главы регионального минкульта.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Задачи, которые стоят перед Надеждой Преподобной – повышение уровня культуры в регионе, развитие культурной составляющей, работа с организацией мероприятий, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода и другие, - уже заявил Александр Югов.

Сама Надежда Преподобная с поставленными задачами уже ознакомлена и и благодарна за оказанное доверие.

- Конкурс был достаточно непростым испытанием: мы все уже вышли из того возраста, когда сдают экзамены, поэтому он был полезен каждому из нас, - уверена Надежда Преподобная. - Я рада, что все так сложилось. У меня есть опыт и желание освоить пока мало знакомую для меня сферу культуры. Самое главное для нас – повышать уровень культуры и готовиться к 800-летию Нижнего Новгорода.