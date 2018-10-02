Нелли Шумилова: «При любых проблемах у человека всегда есть возможность перезагрузки»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-02T12:08:13+03:00

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Бизнес-тренер Нелли Шумилова рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как научиться всегда быть в хорошем настроении, чему учить детей и где взять силы в случае проблем.

- Чем вы конкретно занимаетесь?

- Я обучаю людей. Обучаю их не только строить бизнес, но и участвовать в проектах, делать хорошие дела, личной эффективности.

- Обязательно быть бизнесменом, чтобы использовать те навыки, которым вы обучаете? Или это касается и простых людей?

- В профессии бизнес-тренера есть слово бизнес, но это не значит, что каждый бизнес-тренер говорит про бизнес. Мы говорим и про тайм-менеджмент, и про личную эффективность, и про эмоциональный интеллект, и про управление стрессом, а это бывает в каждом дне.

- Что касается эмоционального интеллекта: это сейчас очень важная тема, то, над чем нужно работать каждому человеку. Как вы обучаете людей этому? Какие вы открываете для них горизонты, чтобы и поняли, что изменились?

- Когда мы обучаем эмоциональному интеллекту, мы говорим о способности понимать, что ты чувствуешь, способности видеть, что чувствует другой человек. Привычка быть в хорошем настроении – это тоже эмоциональный интеллект.

- Может, есть какие-то специальные упражнения, чтобы человек был в хорошем настроении каждый день?

- Например, это психофизиология, это то, как мы себя чувствуем. Человек, который занимается спортом, хорошо питается, тот, кого окружают хорошие люди, тот, кто заботится о себе. Говорят, нужно окружать себя такими людьми, которых хочется обнять. У меня вот в жизни именно так.

- Сейчас много разговоров о том, что мир меняется, и люди должны быть адаптивны к этому. Далеко не у всех это получается. Что нужно сделать? Как переучиваться? К кому обращаться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?

- Во-первых, нужно быть открытым и готовым изучать. Любовь и интерес к жизни помогают адаптироваться. Нужно общаться с людьми. Есть пространства, которые токсичны. Нужно окружать себя светлым.

- Обычно люди работают или за деньги, или за идею. Как правильно?

- Мотивация – это простое человеческое «хочу». Человек приходит и работает за деньги, работает лучше или хуже, если ему там нравится или не нравится. Если он не хочет работать, то превращается во вредителя.

- Есть какая-то утренняя молитва для человека, которую он должен себе постоянно повторять?

- Эта молитва состоит из вопросов «А зачем я это делаю? Ради чего? Какая у меня мечта?». Ответы на них должен давать сам человек. Это внутренняя самомотивация.

- Как понять, осознает ли человек то, что происходит в его жизни? Какие тут есть узкие места? На что нужно обратить внимание?

- Осознанность – это самоидентификация: что я делаю, куда я иду. Другими словами, где я и где мои вещи. Каким я буду, когда я буду это делать? В чем смысл? Это очень хороший вопрос, который дает самомотивацию и внутренний огонь.

- Те предприниматели и те, кто хотят ими стать, приходят к вам с какой-то целью. Им нужен результат. Как правило, это заработок. Как речь в итоге вашу красивую речь можно перевести в выполненную задачу?

- Абсолютно точно осознанный руководитель понимает, что нужно персонал развивать. Мир меняется, не стоит на месте. Меняются люди, меняются клиенты, меняются конкуренты. И выигрывает тот, кто постоянно улучшается. Есть принцип постоянных улучшений и бизнес-тренинг создает это пространство, в котором происходят изменения. Это не решает всех задач, но делает его команду сильнее. Мы играем с клиентами в практику, люди понимают, где есть узкие места и что можно развивать.

- Вы иногда работаете с детьми. Как с ними быть? Чему их учить? Какая у вас цель и зачем к вам приводят детей?

- Вот как раз за этой осознанностью. Сейчас есть программа осознанного взросления. Я не называю детей подростками, я их называю молодежью. Им так нравится. Мы учим дружить, общаться, находить общий язык между собой, ладить с самим собой, услышать внутри себя мечту. У них совсем не детские мечты, а очень даже взрослые, осознанные. Просто нужно, чтобы дети заговорили и смогли внутри себя ее почувствовать.

- До какого возраста еще возможна коррекция поведения ребенка в формате осознанности, смены привычек и стереотипов?

- Когда я изучала психологию правления, нам говорили, что до 21 года. До этого возраста личность может меняться, трансформироваться. Я считаю, что человек может меняться всю жизнь. Он меняет сферу деятельности и реализуется еще сильнее и качественнее. Таких людей все больше и больше. И это хорошо – это делает людей счастливее.

- Какую работу взрослый человек должен провести с самим собой, чтобы вырваться из некомфортных условий? Чтобы изменить жизнь и при этом сохранить свой доход?

- Это называется «боишься – не делай, а делаешь – не бойся». Если боишься, то действительно не делай, не выходи из зоны комфорта. Но если так хочется, то тогда человек начинается двигаться и становится все равно, решение приходит. Но, если что, можно вернуться.

- Если у людей черная полоса в жизни, куча проблем, что делать?

- Я думаю, что всегда есть место рестарту, перезагрузке. Для каждого человека есть свое место силы, оно может быть из детства. Вообще оно у каждого свое: берег Волги, церковь, родительский дом. Это место, которое дает энергию, силы и вдохновение. Достаточно нескольких минут и дней, чтобы побыть там, чтобы получить заряд и начать сначала. Это может быть в любом возрасте, мы ведь не знаем, сколько проживем.