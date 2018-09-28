Андрей Вовк: «Благодаря Глебу Никитину я не уехал из Нижнего Новгорода»
Главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород» в программе «Герои Волги» рассказал о будущем печатных СМИ, кризисе жанра и Алле Пугачевой
Главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Андрей ВовкФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Андрей Вовк: «Благодаря Глебу Никитину я не уехал из Нижнего Новгорода»
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