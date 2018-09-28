Андрей Вовк: «Благодаря Глебу Никитину я не уехал из Нижнего Новгорода»

28 Сент. 10:00 2018-10-01T14:23:28+03:00

Главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород» в программе «Герои Волги» рассказал о будущем печатных СМИ, кризисе жанра и Алле Пугачевой

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