«Умный город», система по управлению волонтерами и проект дополненной реальности: стартапы в конкурсе «ИТ-проект года 2018»
Очный этап отбора проектов конкурса «ИТ-проект года 2018» состоялся в рамках Digital-саммита 20 сентября на Нижегородской ярмарке. Свои проекты представили 12 компаний, часть разработок была непосредственно связана с тематикой «Умного города».
Подробно о самых интересных стартапах в сфере информационных технологий рассказали председатель оргкомитета церемонии награждения победителей консурса «IT-проект года 2018» Александр Островский и руководитель проектов Международного ИТ-кластера Нижегородской области Антон Зюзин на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Умный город», система по управлению волонтерами и проект дополненной реальности: стартапы в конкурсе «ИТ-проект года 2018»