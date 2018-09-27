«Умный город», система по управлению волонтерами и проект дополненной реальности: стартапы в конкурсе «ИТ-проект года 2018»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T18:55:22+03:00

председатель оргкомитета церемонии награждения победителей консурса «IT-проект года 2018» Александр Островский и руководитель проектов Международного ИТ-кластера Нижегородской области Антон Зюзин Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самые интересные проекты в сфере ИТ-технологий были представлены на «Цифровом саммите» в нижнем Новгороде

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Очный этап отбора проектов конкурса «ИТ-проект года 2018» состоялся в рамках Digital-саммита 20 сентября на Нижегородской ярмарке. Свои проекты представили 12 компаний, часть разработок была непосредственно связана с тематикой «Умного города».

Подробно о самых интересных стартапах в сфере информационных технологий рассказали председатель оргкомитета церемонии награждения победителей консурса «IT-проект года 2018» Александр Островский и руководитель проектов Международного ИТ-кластера Нижегородской области Антон Зюзин на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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