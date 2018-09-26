Сергей Жуков собрал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-26T15:13:39+03:00

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Еще недавно казалось, что концерт любимца публики Сергея Жукова в Нижнем Новгороде не состоится. Ведь солист легендарной группы «Руки вверх» все лето провел в больницах, где ему сделали не одну операцию (из-за чего гастрольный график певца сдвинулся на несколько месяцев).

И все же один из самых востребованных артистов российской эстрады, похудевший аж на 10 кило, возобновил гастрольный тур по России и 25 сентября порадовал нестареющими хитами нижегородских фанатов.

sezhukov Накануне концерта в Нижнем Новгороде Сергей Жуков выложил необычное видео в своем Инстаграме

- Вы не представляете, как я соскучился по сцене и по каждому из вас, уверен, что и вы соскучились по любимым песням не меньше, - признался Сергей Жуков своим подписчикам в Инстаграме.

sezhukov Вы не представляете, как я соскучился по сцене и по каждому из вас.

К удивлению некоторых в КРК «Нагорный» был аншлаг! Толпа ревела от счастья и ностальгировала под песни своей молодости.

- Вчера было круто-прекруто! Но так мало. Ждем в следующем году. «Руки вверх» one love, - написала поклонница Жукова Аня Шишкина.

- Спасибо огромное за положительные эмоции, за то, что помогли снова окунуться в шестнадцать лет, - поблагодарила Кристина Каратанова.

- Спасибо за созданное настроение. Все просто бомба! Приезжайте еще, - добавил Сергей Частов.

sezhukov Это видео Жуков выложил после концерта в Нижнем Новгороде

Счастливым после вчерашнего концерта был и сам, что называется, виновник торжества. В своем микроблоге исполнитель «Крошки моей» написал:

«Нижний Новгород, я счастлив был снова работать для вас!!! Незабываемые впечатления, море позитива и ваши эмоции сегодня были на высшем уровне! Спасибо!!!»

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