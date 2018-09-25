2018-09-25T18:39:11+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Сергей Шухрин: «За год в Нижегородской области пропадают примерно 2,5-3 тысячи человек»

Руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» в программе "Герои Волги" рассказал о статистике исчезновений людей, факторах риска, навыках детской безопасности и "тревожном чемоданчике" каждого грибника
Руслан СТАНЧЕВ
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Руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей ШухринРуководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей ШухринФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сергей Шухрин: «За год в Нижегородской области пропадают примерно 2,5-3 тысячи человек»

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