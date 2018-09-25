В Нижнем Новгороде пропал ребенок – Илья Малов
В Нижнем Новгроде снова пропал ребенок. На этот раз мальчик. В понедельник, 24 сентября, в Нижнем Новгороде в районе Московского шоссе пропал 15-летний подросток Илья Малов. Утром он вышел из поликлиники, которая находится по адресу Московское шоссе, дом №144, и пропал.
Приметы: худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые, волнистые, глаза светло-голубые, уши оттопыренные.
Был одет: черная шапка с белой надписью, куртка горчичного цвета, светло-синяя рубашка в синюю полоску, светло-голубые джинсы, серо-зеленые кроссовки.
Все, кто обладает информацией, просим сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию по телефону 102.
Илья пропадает уже не первый раз. Пока его удалось находить.
Тем не менее, специалисты предупреждают, будьте внимательны к своим детям. Если они остаются одни, чаще звоните и проверяйте, все ли у них хорошо.