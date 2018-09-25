В Нижнем Новгороде пропал ребенок – Илья Малов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-25T10:31:47+03:00

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В Нижнем Новгроде снова пропал ребенок. На этот раз мальчик. В понедельник, 24 сентября, в Нижнем Новгороде в районе Московского шоссе пропал 15-летний подросток Илья Малов. Утром он вышел из поликлиники, которая находится по адресу Московское шоссе, дом №144, и пропал.

Приметы: худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые, волнистые, глаза светло-голубые, уши оттопыренные.

Был одет: черная шапка с белой надписью, куртка горчичного цвета, светло-синяя рубашка в синюю полоску, светло-голубые джинсы, серо-зеленые кроссовки.

Все, кто обладает информацией, просим сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию по телефону 102.

Илья пропадает уже не первый раз. Пока его удалось находить.

Тем не менее, специалисты предупреждают, будьте внимательны к своим детям. Если они остаются одни, чаще звоните и проверяйте, все ли у них хорошо.