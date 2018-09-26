В нижегородскую Академию самбо удалось вернуть заслуженных тренеров

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-26T18:40:54+03:00

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Академия самбо в Кстове – это одна из самых известных спортивных школ нашего региона. Имена ее воспитанников гремят по всему миру, они завоевывают чемпионские титулы не только по самбо, но и тайскому боксу. Но несколько дней назад стало известно, что одиннадцать заслуженных тренеров, которые добиваются прекрасных результатов, написали заявления об уходе.

- Нам объявили, что 30 сентября зал закрывается, - рассказал отец одного из воспитанников Михаил Подольский. – Я сам занимался здесь восемь лет, а теперь мой сын здесь занимается. И мне хочется, чтобы он и дальше продолжал тренировки.

Сейчас в спортивной школе боевым самбо занимается более 250 детей и более 150 тайским боксом. И все они могут остаться без прославленных тренеров.

Родители детей, которые занимаются самбо в кстовской СДЮШОР, написали открытое письмо.

" Заявление об уходе написали семь тренеров отделения боевого самбо и четыре тренера отделения тайского бокса, которые возглавляли заслуженные тренеры России Алексей Чугреев и Игорь Салопаев. С детьми занимались чемпионы российских, европейских и международных соревнований, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Такими достижениями может похвастаться не каждый город и не каждая спортшкола. Почему руководство кстовской СШОР по самбо допустило столь массовый уход квалифицированных специалистов?

Наши тренеры – настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела. Они вкладывали душу в наших детей, были для них примером. И вообще как вторые отцы! Особенно для ребят из неполных семей, у которых не было перед глазами мужского примера.

Наши дети привыкли к своим тренерам, и сложившаяся ситуация может пагубно отразиться на их дальнейшем желании заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Переходить в другие секции или к другим тренерам ни у детей, ни у родителей нет никакого желания.

Что теперь будет с нашими детьми? Где и как они будут тренироваться? Раньше занятия проходили в спортзалах Академии Спорта. Но, к сожалению, теперь мы не можем быть уверены, что нашим тренерам разрешат продолжить тренировки на каких-либо условиях. А ездить в Нижний Новгород не у всех есть возможность».

Как рассказали родители воспитанников, тренеров просто стали выживать.

- К ним постоянно придираются, лишили их премий, в результате в прошлом месяце они получили по 10 тысяч рублей, - возмущаются родители. – На такие деньги разве можно жить?! А ведь это тренеры, которые воспитывают чемпионов.

- Получается, что все это время они работали с детьми почти бесплатно! – недоумевает Елена Малова. – Тренировки ведь не прекращались.

Поддержал негодование родителей и шестикратный чемпион по боевому самбо Вячеслав Василевский, который несколько лет тренировался в кстовской Академии.

- Это все вина Кузнецова (директор Академии самбо Владимир Кузнецов – ред), он как руководитель должен находить подход к тренерам, он должен был всех объединить, чтобы была командой, чтобы все двигались к общим целям, - рассказал «Комсомолке» Вячеслав Василевский. - А сейчас мы теряем профессиональный спорт, теряем детей, теряем тренеров. Вся пирамида, которая строилась годами, рушится из-за одного человека. И у людей состояние паническое. О каком спорте может идти речь, если им нечем кормить своих детей?

В нижегородскую Академию самбо удалось вернуть заслуженных тренеровФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Вячеслава Василевского, Владимир Кузнецов намеренно стал искать, к чему можно придраться, как урезать зарплату, как уволить тренеров.

- Действительно было определенное недопонимание, которое нарастало и превратилось вот в такой ком, - рассказал «Комсомолке» тренер сборной по боевому самбо Алексей Чугреев.

После того как 11 тренеров написали заявления об уходе, встревожились и в правительстве Нижегородской области. 26 сентября у министра спорта Сергея Панова состоялось совещание, куда были приглашены тренеры, написавшие заявления об уходе, директор спортивной школы Александр Давыдов и директор Академии самбо Владимир Кузнецов, а также Вячеслав Василевский.

- Было принято предварительное решение. Мы пожали друг другу руки, и сейчас пытаемся прийти к техническому соглашению, - рассказал о результатах совещания Алексей Чергеев.

- Все решения между тренерами, руководством школы и Академии найдены, все вопросы урегулированы, - подтвердил «Комсомолке» директор Академии самбо Владимир Кузнецов.

Однако финансовый вопрос до конца не выяснен. Сейчас тренеры ждут конкретных решений от директора спортивной школы.

- Если мы решим все технические моменты, то у нас вообще никаких проблем не будет, - оптимистично заявил Алексей Чугреев. - И уже завтра, надеюсь, тренеры заберут свои заявления об уходе.

Теперь тренерам нужно будет продержаться до января 2019 года. Уже со следующего года спортивная школа переходит в ведение нижегородского правительства. А это совсем другие деньги и возможности для роста. Правда, вопрос с руководителем пока не решен. Однако Вячеслав Василевский намерен довести дело до конца и забрать бразды правления и Владимира Кузнецова.