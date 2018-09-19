Рожденный в Кулебаках и в Болливуд может: нижегородец полгода путешествовал по городам Индии и снимался в фильмах

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-19T16:40:58+03:00

Идея путешествовать пришла к Роме в магазине, когда листал ленты знакомых в инстаграм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За роль в массовке платили от 1000 до 2000 рублей в день

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Настоящие чувства, необузданную страсть и истории длиною в десятилетия большинство людей наблюдают в индийских сериалах и фильмах из дома с дивана. Нижегородец Роман Куратов видел весь процесс съемок вживую и изнутри. Конечно, парень из Кулебак целенаправленно летел в Индию отнюдь не на съемки - для проживания в чужой стране нужны были деньги, а, как известно, когда их нет, то мозги включают резервные источники и работают усиленнее.

Мысль уехать пришла, пока листал инстаграм

Рожденный в Кулебаках Рома Куратов на своей малой родине с численностью населения почти в 33 000 человек оставаться не собирался. Душа и тело тянулись в мегаполисы, и после техникума и армии 21-летний Рома отправился покорять Москву.

- Удалось зацепиться благодаря работе в продажах и друзьям, которые уже обосновались в столице на момент моего приезда, - рассказал нижегородец.

roman_kyratov Деловой серьезный

Родные Кулебаки парень не забывал и исправно приезжал к родителям.

В одну из поездок познакомился с Ириной. Девушка была совсем юной - 17-летняя Ира Кузнецова еще только заканчивала 11-й класс. Роману тогда стукнуло 24, но возраст не помешал упорному парню забрать вчерашнюю школьницу с собой в столицу.

В очередной будний день Рома стоял в магазине и листал ленту в инстаграме:

- Я смотрел на фотографии своих знакомых, которые находились в Индонезии, и подумал: «Черт возьми, ведь я могу так же!».

Тем временем тот одногруппник выкладывал все больше фотографий уже из путешествий в других странах, и Рома решил, что жить так больше нельзя - погрязнуть в буднях не входило в его насыщенные планы.

Пробное путешествие в Грузию

Теперь каждый вечер после работы Рома доказывал Ире необходимость путешествовать:

- Я начал читать сайты про путешествия, ходил даже на тренинг российского путешественника Антона Кротова и каждый день ездил своей девушке по ушам, что это клево.

19-летней Ире было сложно даже представить, что можно бросить учебу, работу и уехать на неопределенный срок.

Спустя время постоянные разговоры дали свои плоды, и парочка стояла в спортивном магазине и выбирала себе обмундирование путешественника:

- Я составил список, и мы четко ему следовали. Купили два рюкзака, палатки, горелки, аккумуляторы для телефонов. Первый раз было страшно путешествовать далеко, поэтому мы решили набраться опыта в Грузии.

Ребята взяли две недели отпуска, и путешествие началось:

- Это совсем несложно. Выехали за МКАД, встали на трассу и подняли палец вверх. До Воронежа добрались без пересадок.

Из Воронежа путешественников подхватили дальнобойщики, а оставшийся путь до Грузии ребята провели в машине чеченца и слушали истории про кровную месть.

- Я никогда не думал, что вокруг может быть столько замечательных людей. Мы услышали столько историй, встретили столько добрых и интересных людей, которые везли нас просто так. Поначалу было страшно, искал подвох. Я рад, что ошибался, - с восторгом рассказал Рома.

roman_kyratov Страна в которую хочется возвращаться снова и снова!

Когда путешественники добрались до Грузии, уже темнело. Вариантов не оставалось - в темноте среди гор ждать попутку до жилой местности либо заночевать в горах. На последнее предложение Ира отреагировала со слезами.

- Ночевать в палатке в горах, где вокруг никого нет, кроме нас? У меня плохое предчувствие. А если на нас нападут дикие звери? - занервничала девушка.

Но Рома был непреклонен:

- Остаемся здесь. Чуть позже ты будешь рада.

Когда утром парень разбудил свою возлюбленную посмотреть на рассвет в горах, Ира и думать забыла про вечерние сомнения.

Ребята разъезжали по стране, ночевали в хостелах и у местных жителей. На двоих двухнедельная поездка обошлась в 15 000 рублей.

Добро пожаловать в Болливуд

После пробного путешествия летом 2017 года жизнь не могла оставаться прежней, и осенью захотелось повторения. Выбор пал на Индию.

На этапе серьезного путешествия возникли препятствия в виде родителей, которые отговаривали Ирину от такого серьезного шага.

- Дома я настраивал ее на оптимистичный лад, но стоило отпустить одну в Кулебаки, как она возвращалась уже с другим настроем и не хотела ехать. Я же понимал, что Ира говорила не своими словами. В конце концов, когда мы были в Индии, родители прислали сообщение, что рады и гордятся нами, - вспомнил Рома.

А стоило ребятам ступить на индийскую землю, как посыпались предложения работы.

- Мы еще даже не сняли квартиру, как знакомый прислал мне ссылку на группу со съемками индийских фильмов. Мне предложили сразу уехать на 20 дней сниматься, - вспомнил Рома о начале карьеры индийского актера.

roman_kyratov Мавзолей Тадж-Махал одна из самых узнаваемых достопримечательностей не только в Индии, но и во всём мире. Тадж-Махал считается одним из самых красивых зданий в мире, а также символом вечной любви

Девушка сначала не очень порадовалась таким перспективам:

roman_kyratov Звонок малышке. Война войной, а любовь по расписанию )) #съемка #всесерьезно

- Мы только приехали, даже квартиру не сняли, а ты хочешь уехать на 20 дней и оставить меня одну в незнакомой стране? - заплакала Ира.

Рома использовал весь арсенал убеждений, чтобы объяснить девушке, что эта работа им сейчас необходима.

В итоге жилище с оплатой за 8000 рублей в месяц было снято, а Рома отправился в актерскую командировку.

- Мы переезжали на автобусах с лежачими местами, как в поездах, с места на место, нас кормили и предоставляли хостелы. В день платили от 1000 рублей до 2000. Какие-то съемки были интересные, а на каких-то приходилось сидеть целыми днями на месте. Я снимался в одних сценах с известными индийскими актерами, но я смотрел в детстве только «Танцор диско», поэтому не очень разбираюсь в индийском кинематографе, - рассказал Рома и добавил: - Найти русскому работу в Индии при желании не составит труда. Там хорошо ценится русский фастфуд в виде пирожков.

roman_kyratov было великолепно! Помимо крутых съемок с хорошими спецэффектами на съемочной площадке у нас был очень крутой коллектив! Рад был с вами познакомиться мужики!Фильм должен выйти уже этой весной. И конечно же, в конце фильма нас ждали веселые индийские танцы)

На съемочной площадке понять друг друга не составляло труда - вокруг много русских, да и сами индийцы зачастую не использовали даже английский язык.

За полгода жизни в стране пара уже знала, на каких пляжах опасно оставаться из-за крокодилов, где можно встретить много русских, а когда заканчивались средства - отправлялись на съемки в Болливуд.

- За три дня съемок мы зарабатывали по 12 тысяч. Но все равно экономили и расписывали бюджет, например, редко ели мясо, - поделился секретами выживания Рома.

roman_kyratov Еще одно фото с войны ) фото человека, бросившего вызов системе ))) Хватит сидеть, путешествуй !!!))) #большоепутешествие #съмки #работа

За приключениями парочки в соцсетях следили друзья и родственники. Друзья неприкрыто восхищались и завидовали смелым путешественникам, а родные переживали и гордились находчивыми детьми.

Предложение на берегу океана

Еще до Индии Роман решил, что на день рождения своей любимой сделает особенный подарок - предложит руку и сердце. Кольцо купил в Москве и ждал назначенного дня.

День рождения пара встретила в Индии, но что-то пошло не так - хмурая погода не способствовала романтике, ведь Рома хотел приступить к одному из самых ответственных шагов в жизни мужчины на берегу океана. Но все вышло еще лучше, чем планировалось:

roman_kyratov В окружении дикой и достаточно опасной природы, но с любимым человеком #нереальнокрасиво #райскийостров

Ирине Кузнецовой — своей девушке, Рома сделал предложение руки и сердца прямо на берегу Индийского океанаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я нашел место, где океан разделяла небольшая полоска суши. Вода с двух сторон была разная по цвету, а вокруг плавали черепахи. Я поставил камеру на штатив и предложил Ире посниматься для видео. Я подошел, длинно говорил, мысли сбились в кучу, но она сразу все поняла и уже ничего не слышала. Потом встал на колени и подарил кольцо. Ира сказала «да». Было очень красиво вокруг нас, и этот момент запечатлен теперь на видео.

За полгода жизни в Индии ребята потратили около 350 тысяч вместе с проездом туда и обратно.

Рома и его невеста вернулись в Москву и рабочие будни в марте 2018 года. Сейчас на дворе сентябрь, вечерами парочка пересматривает фотографии с прошлого путешествия и задумывается о новой поездке - в Индонезию.

roman_kyratov Фото о том, как мои косточки оказались в прекрасной жаркой стране, я люблю #Relax #life #Бассейн #жизньпрекрасна #сказка

roman_kyratov Из райских островов, где ярко жарило палящее солнце, в раннюю прекрасную весну. На улице все оживает, зеленеет, а в воздухе пахнет приятной свежестью.