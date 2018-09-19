Рожденный в Кулебаках и в Болливуд может: нижегородец полгода путешествовал по городам Индии и снимался в фильмах
Настоящие чувства, необузданную страсть и истории длиною в десятилетия большинство людей наблюдают в индийских сериалах и фильмах из дома с дивана. Нижегородец Роман Куратов видел весь процесс съемок вживую и изнутри. Конечно, парень из Кулебак целенаправленно летел в Индию отнюдь не на съемки - для проживания в чужой стране нужны были деньги, а, как известно, когда их нет, то мозги включают резервные источники и работают усиленнее.
Мысль уехать пришла, пока листал инстаграм
Рожденный в Кулебаках Рома Куратов на своей малой родине с численностью населения почти в 33 000 человек оставаться не собирался. Душа и тело тянулись в мегаполисы, и после техникума и армии 21-летний Рома отправился покорять Москву.
- Удалось зацепиться благодаря работе в продажах и друзьям, которые уже обосновались в столице на момент моего приезда, - рассказал нижегородец.
Родные Кулебаки парень не забывал и исправно приезжал к родителям.
В одну из поездок познакомился с Ириной. Девушка была совсем юной - 17-летняя Ира Кузнецова еще только заканчивала 11-й класс. Роману тогда стукнуло 24, но возраст не помешал упорному парню забрать вчерашнюю школьницу с собой в столицу.
В очередной будний день Рома стоял в магазине и листал ленту в инстаграме:
- Я смотрел на фотографии своих знакомых, которые находились в Индонезии, и подумал: «Черт возьми, ведь я могу так же!».
Тем временем тот одногруппник выкладывал все больше фотографий уже из путешествий в других странах, и Рома решил, что жить так больше нельзя - погрязнуть в буднях не входило в его насыщенные планы.
Пробное путешествие в Грузию
Теперь каждый вечер после работы Рома доказывал Ире необходимость путешествовать:
- Я начал читать сайты про путешествия, ходил даже на тренинг российского путешественника Антона Кротова и каждый день ездил своей девушке по ушам, что это клево.
19-летней Ире было сложно даже представить, что можно бросить учебу, работу и уехать на неопределенный срок.
Спустя время постоянные разговоры дали свои плоды, и парочка стояла в спортивном магазине и выбирала себе обмундирование путешественника:
- Я составил список, и мы четко ему следовали. Купили два рюкзака, палатки, горелки, аккумуляторы для телефонов. Первый раз было страшно путешествовать далеко, поэтому мы решили набраться опыта в Грузии.
Ребята взяли две недели отпуска, и путешествие началось:
- Это совсем несложно. Выехали за МКАД, встали на трассу и подняли палец вверх. До Воронежа добрались без пересадок.
Из Воронежа путешественников подхватили дальнобойщики, а оставшийся путь до Грузии ребята провели в машине чеченца и слушали истории про кровную месть.
- Я никогда не думал, что вокруг может быть столько замечательных людей. Мы услышали столько историй, встретили столько добрых и интересных людей, которые везли нас просто так. Поначалу было страшно, искал подвох. Я рад, что ошибался, - с восторгом рассказал Рома.
Когда путешественники добрались до Грузии, уже темнело. Вариантов не оставалось - в темноте среди гор ждать попутку до жилой местности либо заночевать в горах. На последнее предложение Ира отреагировала со слезами.
- Ночевать в палатке в горах, где вокруг никого нет, кроме нас? У меня плохое предчувствие. А если на нас нападут дикие звери? - занервничала девушка.
Но Рома был непреклонен:
- Остаемся здесь. Чуть позже ты будешь рада.
Когда утром парень разбудил свою возлюбленную посмотреть на рассвет в горах, Ира и думать забыла про вечерние сомнения.
Ребята разъезжали по стране, ночевали в хостелах и у местных жителей. На двоих двухнедельная поездка обошлась в 15 000 рублей.
Добро пожаловать в Болливуд
После пробного путешествия летом 2017 года жизнь не могла оставаться прежней, и осенью захотелось повторения. Выбор пал на Индию.
На этапе серьезного путешествия возникли препятствия в виде родителей, которые отговаривали Ирину от такого серьезного шага.
- Дома я настраивал ее на оптимистичный лад, но стоило отпустить одну в Кулебаки, как она возвращалась уже с другим настроем и не хотела ехать. Я же понимал, что Ира говорила не своими словами. В конце концов, когда мы были в Индии, родители прислали сообщение, что рады и гордятся нами, - вспомнил Рома.
А стоило ребятам ступить на индийскую землю, как посыпались предложения работы.
- Мы еще даже не сняли квартиру, как знакомый прислал мне ссылку на группу со съемками индийских фильмов. Мне предложили сразу уехать на 20 дней сниматься, - вспомнил Рома о начале карьеры индийского актера.
Девушка сначала не очень порадовалась таким перспективам:
- Мы только приехали, даже квартиру не сняли, а ты хочешь уехать на 20 дней и оставить меня одну в незнакомой стране? - заплакала Ира.
Рома использовал весь арсенал убеждений, чтобы объяснить девушке, что эта работа им сейчас необходима.
В итоге жилище с оплатой за 8000 рублей в месяц было снято, а Рома отправился в актерскую командировку.
- Мы переезжали на автобусах с лежачими местами, как в поездах, с места на место, нас кормили и предоставляли хостелы. В день платили от 1000 рублей до 2000. Какие-то съемки были интересные, а на каких-то приходилось сидеть целыми днями на месте. Я снимался в одних сценах с известными индийскими актерами, но я смотрел в детстве только «Танцор диско», поэтому не очень разбираюсь в индийском кинематографе, - рассказал Рома и добавил: - Найти русскому работу в Индии при желании не составит труда. Там хорошо ценится русский фастфуд в виде пирожков.
На съемочной площадке понять друг друга не составляло труда - вокруг много русских, да и сами индийцы зачастую не использовали даже английский язык.
За полгода жизни в стране пара уже знала, на каких пляжах опасно оставаться из-за крокодилов, где можно встретить много русских, а когда заканчивались средства - отправлялись на съемки в Болливуд.
- За три дня съемок мы зарабатывали по 12 тысяч. Но все равно экономили и расписывали бюджет, например, редко ели мясо, - поделился секретами выживания Рома.
За приключениями парочки в соцсетях следили друзья и родственники. Друзья неприкрыто восхищались и завидовали смелым путешественникам, а родные переживали и гордились находчивыми детьми.
Предложение на берегу океана
Еще до Индии Роман решил, что на день рождения своей любимой сделает особенный подарок - предложит руку и сердце. Кольцо купил в Москве и ждал назначенного дня.
День рождения пара встретила в Индии, но что-то пошло не так - хмурая погода не способствовала романтике, ведь Рома хотел приступить к одному из самых ответственных шагов в жизни мужчины на берегу океана. Но все вышло еще лучше, чем планировалось:
Ирине Кузнецовой — своей девушке, Рома сделал предложение руки и сердца прямо на берегу Индийского океанаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- Я нашел место, где океан разделяла небольшая полоска суши. Вода с двух сторон была разная по цвету, а вокруг плавали черепахи. Я поставил камеру на штатив и предложил Ире посниматься для видео. Я подошел, длинно говорил, мысли сбились в кучу, но она сразу все поняла и уже ничего не слышала. Потом встал на колени и подарил кольцо. Ира сказала «да». Было очень красиво вокруг нас, и этот момент запечатлен теперь на видео.
За полгода жизни в Индии ребята потратили около 350 тысяч вместе с проездом туда и обратно.
Рома и его невеста вернулись в Москву и рабочие будни в марте 2018 года. Сейчас на дворе сентябрь, вечерами парочка пересматривает фотографии с прошлого путешествия и задумывается о новой поездке - в Индонезию.