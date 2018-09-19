2018-09-19T13:43:38+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде в исправительную колонию тайно забросили восемь сотовых телефонов

Неизвестные бросали мобильники на территорию колонии в три часа ночи
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через заборТак как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через заборФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

19 сентября в исправительную колонию №4 в поселке Буреполом Нижегородской области неизвестные пытались доставить мобильные телефоны. Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через забор.

- В 3 часа ночи часовой по охране периметра обнаружил постороннее лицо, совершающее переброс на территорию учреждения, о чем он немедленно сообщил начальнику караула. Для предотвращения противоправных действий со стороны неизвестного лица в направление переброса выдвинулась оперативная группа, — рассказали про ночной случай в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Когда силовики развернули четыре свертка, которые успели попасть на территорию, в них оказались восемь мобильных телефонов.

Кому и для чего понадобилось передавать телефоны для связи с заключенными пока неизвестно.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья из молдавского села победила в проекте «Кто бросит пить?», получила премию, а потом превратилась… в алкоголиков
Теперь участковый вместе с примарией села Пухой Яловенского района собирается готовить документы на лишение Иона и Светланы родительских прав [видео]
Новости 24
Более трех миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2018 году
В центре Нижнего Новгорода установят мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды»
Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве
Новогодняя елка на площади Минина и Пожарского обойдется в 10 миллионов рублей
В Нижнем Новгороде установят семь новых рекламных конструкций
На Автозаводе сгорел огромный склад с картоном
В Кстовском районе нашли тело пропавшего в августе 57-летнего Льва Якушева
В Кстовском районе женщина за рулем впала в кому и протаранила две иномарки
В Нижнем Новгороде на месяц ограничили движение транспорта по двум улицам
Нижегородское «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ
В Нижнем Новгороде мастер по ремонту техники зарезал мужчину из-за телефона
Нижегородское «Торпедо» сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 сентября
Производство продукции пищевой отрасли Нижегородской области выросло на 2,6 миллиарда рублей
19 сентября на Автозаводе освятят купола и кресты нового храма
Глеб Никитин: «Надо вовлекать старшее поколение в занятия спортом»
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку