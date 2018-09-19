В Нижнем Новгороде в исправительную колонию тайно забросили восемь сотовых телефонов
19 сентября в исправительную колонию №4 в поселке Буреполом Нижегородской области неизвестные пытались доставить мобильные телефоны. Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через забор.
- В 3 часа ночи часовой по охране периметра обнаружил постороннее лицо, совершающее переброс на территорию учреждения, о чем он немедленно сообщил начальнику караула. Для предотвращения противоправных действий со стороны неизвестного лица в направление переброса выдвинулась оперативная группа, — рассказали про ночной случай в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
Когда силовики развернули четыре свертка, которые успели попасть на территорию, в них оказались восемь мобильных телефонов.
Кому и для чего понадобилось передавать телефоны для связи с заключенными пока неизвестно.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.