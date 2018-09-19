В Нижнем Новгороде в исправительную колонию тайно забросили восемь сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-19T13:43:38+03:00

Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через забор Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неизвестные бросали мобильники на территорию колонии в три часа ночи

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19 сентября в исправительную колонию №4 в поселке Буреполом Нижегородской области неизвестные пытались доставить мобильные телефоны. Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через забор.

- В 3 часа ночи часовой по охране периметра обнаружил постороннее лицо, совершающее переброс на территорию учреждения, о чем он немедленно сообщил начальнику караула. Для предотвращения противоправных действий со стороны неизвестного лица в направление переброса выдвинулась оперативная группа, — рассказали про ночной случай в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Когда силовики развернули четыре свертка, которые успели попасть на территорию, в них оказались восемь мобильных телефонов.

Кому и для чего понадобилось передавать телефоны для связи с заключенными пока неизвестно.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.