2018-09-19T11:43:29+03:00
Общество

«Три дня с Роми Шнайдер»

Драма (Германия - Франция - Австрия) 16+
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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1981 год. Роми Шнайдер - актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, - уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд… (16+)

Режиссер: Эмили Атеф.

В ролях: Роми Шнайдер, Мари Баумер, Биргит Минихмайр, Чарли Хюбнер, Дени Лаван, Роберт Гвиздек.

См. в кинотеатрах: «синема Парк Фантастика», «Синема Парк Седьмое небо». Тел. 8-800-7-000-111

www.cinemapark.ru

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