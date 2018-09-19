«Три дня с Роми Шнайдер»
1981 год. Роми Шнайдер - актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, - уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд… (16+)
Режиссер: Эмили Атеф.
В ролях: Роми Шнайдер, Мари Баумер, Биргит Минихмайр, Чарли Хюбнер, Дени Лаван, Роберт Гвиздек.
См. в кинотеатрах: «синема Парк Фантастика», «Синема Парк Седьмое небо». Тел. 8-800-7-000-111
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