Денис Москвин: «Нижегородская область получила четкий план развития»
Депутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» в программе «Герои Волги» оценил итоги единого дня голосования и лоббистской работы в федеральном парламенте
Депутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» Денис МосквинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Денис Москвин: «Нижегородская область получила четкий план развития»
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