2018-09-18T17:51:27+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Денис Москвин: «Нижегородская область получила четкий план развития»

Депутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» в программе «Герои Волги» оценил итоги единого дня голосования и лоббистской работы в федеральном парламенте
Руслан СТАНЧЕВ
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Депутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» Денис МосквинДепутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» Денис МосквинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Денис Москвин: «Нижегородская область получила четкий план развития»

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