Старт отопительного сезона и сбор в народные дружины: картина дня в Нижнем Новгороде
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Старт отопительного сезона и сбор в народные дружины: картина дня в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отопительный сезон официально еще не начался, но в детсады и школы уже стали пускать тепло. Когда потеплеют батареи в жилых домах, выяснили в программе «Картина дня». А также обсудили с полковником милиции в отставке Сергеем Малининым, почему нижегородцев приглашают вступать в народные дружины.
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Старт отопительного сезона и сбор в народные дружины: картина дня в Нижнем Новгороде
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