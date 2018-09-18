СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-18T18:25:20+03:00

Старт отопительного сезона и сбор в народные дружины: картина дня в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Отопительный сезон официально еще не начался, но в детсады и школы уже стали пускать тепло. Когда потеплеют батареи в жилых домах, выяснили в программе «Картина дня». А также обсудили с полковником милиции в отставке Сергеем Малининым, почему нижегородцев приглашают вступать в народные дружины.

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